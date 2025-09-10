Chueca felicita a Avanza y su comité: "Por primera vez han sido capaces de cerrar el convenio sin una huelga"

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha celebrado el acuerdo alcanzado este martes entre la concesionaria del autobús urbano, Avanza, y la representación sindical, que supone la desconvocatoria de los paros parciales previstas. "Hay que felicitar al comité y a la empresa porque, por primera vez, han sido capaces de cerrar el convenio colectivo sin una huelga, sin una parálisis para la ciudad", ha expresado.

En una rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gobierno de Zaragoza del curso político, Chueca ha dicho que el acuerdo en torno al convenio colectivo es "una buena noticia" y que los zaragozanos "están contentos de que no hayan tenido que ser ellos los que sufriesen las molestias como en tantos y tantos convenios anteriormente".

Por tanto, ha considerado que el acuerdo ha supuesto "un acto de responsabilidad por ambas partes" en un momento en el que el nuevo pliego del autobús urbano está "trabajado, preparado y a la espera" de que se cerrara el nuevo convenio y se aprobará "a lo largo de este mes de septiembre".

"Creo que es una muy buena solución para todos: para los trabajadores, para la empresa y, por supuesto, para la ciudad de Zaragoza", ha zanjado.