Chueca insta a Alegría a dar explicaciones sobre Gómez Gámez: "No voy a permitir que se manche la institución"

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha instado a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, a que de explicaciones sobre el portavoz adjunto del grupo municipal de los socialistas, Alfonso Gómez Gámez, que aparece citado en los audios entre el exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que están siendo investigados por la Guardia Civil por motivos de "mordidas y comisiones ilegales" y tajante ha aseverado: "Yo, como alcaldesa de Zaragoza, no voy a permitir que se manche el nombre de la institución ni que se genere ninguna sombra de duda en la institución municipal".

Por ello, ha incidido en que Alegría, al igual que la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, "tendrán que exigir la limpieza y la transparencia que todos los cargos públicos debemos rendir a los ciudadanos" y ha apremiado a que le "reclamen de manera inmediata su acta de concejal y procedan a su expulsión del Consistorio".

Chueca ha indicado que este martes hay convocada una Junta de Portavoces, en la que Ranera "no puede esconder la cabeza y tiene que dar explicaciones". A su parecer, se trata de una situación "insólita" en democracia, que "aleja" a los ciudadanos de la política, que "rompe" la confianza en las instituciones y la "ejemplaridad" que exige cualquier cargo público.

"El Ayuntamiento de Zaragoza --ha abundado Chueca-- no puede verse manchado por este escándalo de corrupción y por lo tanto no puede seguir siendo no solo portavoz adjunto del PSOE en Zaragoza, sino concejal de la Corporación Municipal. Si la secretaria general Pilar Alegría y la portavoz municipal Lola Ranera no le exigen su acta de concejal, utilizaré todos los instrumentos para que rinda cuentas ante los zaragozanos".

La secretaria general del PSOE-Aragón, además portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría y "mano derecha" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "tiene que dar explicaciones", ha recalcado recordando que, la semana pasada, como portavoz del Gobierno de España, defendía a Santos Cerdán y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y ahora "necesitamos que salga y dé explicaciones de qué es lo que está pasando en Aragón".

Ha dicho que asiste con "grandísima preocupación" a la "grave degradación institucional y corrupción" que hay en España. El círculo de confianza más íntimo del presidente Sánchez, tanto en el partido como en su familia, "está imputado", como la mujer, el hermano, el fiscal general del Estado, Ábalos, Koldo, y ahora surgen los audios de Santos Cerdán en los que "esa presunta red de corrupción operaba también en Zaragoza y Aragón".

"OTRA FORMA ES POSIBLE"

Frente a ese escenario nacional, Zaragoza "ha demostrado que hay otra forma de gobernar y que es posible". Un Gobierno del Partido Popular que "no se deja atrapar por intereses personales, ni por clientelismos, ni por discursos hipócritas que dicen una cosa en la tribuna y en el salón de plenos, pero luego hacen la contraria cuando salen a la calle". Un Gobierno que trabaja cada día con un solo objetivo, que Zaragoza avance, crezca y mejore y que, por tanto, mejore la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad, ha comparado la alcaldesa.

Natalia Chueca ha realizado estas declaraciones durante el balance de la mitad de su mandato, que ha comenzado con alusiones a este caso de presunta corrupción que ha contrapuesto a su forma de gobernar.

"Hoy podemos decir con orgullo y humildad que Zaragoza está mejor, que Zaragoza mejora, y lo hace porque frente al ruido, al descrédito y la corrupción que golpea al Gobierno progresista de España, en Zaragoza hay otro modelo, un modelo que pone a las personas en el centro, que gestiona con ética, con vocación de servicio público y que da resultados", ha finalizado.