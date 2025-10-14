Chueca insta a trabajadores del tranvía y empresa a retomar la negociación para llegar a un "buen convenio"

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha instado a los trabajadores del tranvía y a la Sociedad de Economía Mixta (SEM) que gestiona este servicio de transporte público que retomen la negociaciones que permita poner fin a los paros parciales previstos hasta el 19 de octubre y "sobre todo que lleguen a un buen convenio para las dos partes".

Chueca ha reconocido que el inicio de esta movilización de los trabajadores "asustaba mucho" por las incidencias que se pudiesen generar en las fiestas del Pilar, ya que el primer día comenzaron con una huelga el 12 de octubre, pero el Ayuntamiento de Zaragoza decretó unos servicios mínimos del 80 por ciento para esa jornada.

"No es la primera vez que en Zaragoza tenemos una huelga de tranvía, en el pasado convenio colectivo, también cuando estuvieron negociando hubo huelga y buscaremos la fórmula de que, a través de los servicios mínimos, el impacto sea menor", ha expuesto Chueca.

Además ha apuntado que los ciudadanos tienen la alternativa del autobús urbano que brinda otra opción de movilidad; junto a la bicicleta pública que antes "no era tan cómoda como la actual", ha apuntado.

Sobre la licitación de los pliegos de la nueva contrata del autobús urbano de Zaragoza, Chueca ha indicado que en cuanto estén terminado se van a dar a conocer. "No los vamos a guardar ni un día porque somos los primeros interesados en que salgan finalmente y empiece ya todo el proceso", ha zanjado.

Los paros parciales en el tranvía para este martes, 14 de octubre son de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00 horas; el 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00 horas; el día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00 horas; el día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 y el día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas.