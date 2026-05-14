Chueca les dice a los nuevos 104 policías locales que el reto es que la ciudad siga siendo "la más segura"

1087142.1.260.149.20260514141724 Acto en el que los 104 agentes que se han incorporado al Cuerpo de la Policía Local de Zaragoza lanzan sus gorrar al aire bajo la mirada de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, les ha dicho a los nuevos 104 agentes que se han incorporado al Cuerpo de la Policía Local que el reto que tienen es que la capital aragonesa "siga siendo la ciudad más segura de España".

Tras sentenciar que "no hay libertad sin seguridad", ha argumentado que la seguridad "no tiene ideología política, sino que es un derecho que tienen todos los ciudadanos" y que constituye una de sus "prioridades políticas".

Ejemplo de ello es la incorporación de estos nuevos 104 agentes, que supone que desde 2023 la plantilla de policía local se ha incrementado en 400 efectivos para "reforzar más" la presencia de la policía en las calles. Esta promoción de policías, la XXV, es la "más numerosa" de todos los policías locales que se han incorporado desde hace 19 años, ha destacado la alcaldesa.

Chueca ha presidido el acto de entrega de despachos a los 104 policías locales que han pasado la etapa de formación y ya forman parte de este Cuerpo policial de la ciudad; y otros 34 oficiales han recibido sus diplomas de ascenso.

El evento ha tenido lugar en la plaza del Pilar, con la basílica al fondo, donde se ha pasado revista a la formación para dar paso a la entrega de despachos y tras el discurso del concejal delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha intervenido la alcaldesa. El acto se ha cerrado con el himno de España, una foto de familia y el lanzamiento de gorras y el grito de "rompan filas" después del que los agentes se han felicitado arropados por sus familiares.

TRANQUILIDAD

En su discurso ha elogiado el papel de los agentes porque cuando hay presencia policial en la calle "los delincuentes se lo piensan dos veces antes de actuar", ya que "no solo se disuade al delincuente, sino que protege al ciudadano honrado".

"Frente a quienes les molesta ver policía a mí como alcaldesa y como vecina me gusta, me da tranquilidad. Y eso es exactamente lo que quieren los vecinos de Zaragoza y lo que quiero para la ciudad de Zaragoza", ha dicho.

Para lograr este objetivo hay que invertir, como los 6 millones de euros del presupuesto de este ejercicio para la Policía Local, también hay que reorganizar y modernizar para que sea "más eficiente y más cercana", creando incluso cuarteles como el de la calle Pignatelli y el próximo que se abrirá en el entorno del parque Bruil en las inmediaciones del albergue municipal.

Otra mejora que ha citado es el refuerzo de los turnos nocturnos para aumentar la presencia policial "cuando más se necesita"; la división de Zaragoza en tres grandes sectores para "cubrir mejor" la ciudad y reducir los tiempos de respuesta cuando hay un incidente o la llamada de un vecino; y la "clara apuesta" por la UAPO, que ha calificado de "unidad fundamental para garantizar la seguridad y la convivencia".

La alcaldesa ha avanzado que se trabaja en la nueva oferta pública de empleo, alrededor de 30 nuevos agentes que saldrán el próximo año para seguir cubriendo las jubilaciones y evitar que se generen vacantes como las que se encontró el PP en 2019 al llegar al Gobierno de la ciudad. "Ese es el compromiso del Gobierno municipal", ha subrayado.

ORDENANZA CLARA

Tras precisar que la Policía Local tiene unas competencias "concretas" que son el tráfico, el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la convivencia ciudadana, ha explicado que la propuesta de nueva Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, conocida como Ordenanza Cívica, es un "instrumento" para que los agentes puedan actuar.

"Porque la libertad no puede confundirse con el libertinaje", ha diferenciado. "No podemos normalizar --ha indicado-- el vandalismo, no podemos aceptar que se ensucie incívicamente la ciudad, que se falte al respeto a los vecinos o que unos pocos deterioren el espacio público que es de todos".

"Quien vandaliza, quien ensucia, quien rompe la convivencia entre los zaragozanos tendrá que tener sanciones y consecuencias, porque creo firmemente que hay que defender el civismo y eso también es defender la calidad de vida de nuestros vecinos", ha zanjado.

MIL AGENTES MÁS

La seguridad ciudadana no es competencia de la Policía Local, sino del Ministerio del Interior, ha puntualizado la alcaldesa, y aunque ha reconocido y agradecido que hay una "coordinación excepcional entre la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil" ha aseverado que Zaragoza "necesita contar con más medios de la Policía Nacional".

Por eso, ha pedido que igual que el Ayuntamiento hace un esfuerzo para acompañar el crecimiento de la ciudad con más medios de la Policía Local, "ese mismo esfuerzo venga acompañado del Ministerio del Interior con más medios de la Policía Nacional". "Lo reclamamos con firmeza porque tenemos ya más habitantes que otras grandes ciudades que tienen mayores dotaciones" como Sevilla por lo que a Zaragoza "le falta mil agentes" para equiparse a la capital andaluza.

"Sinceramente, no es justo para los vecinos de mi ciudad porque cuando se nos pide un esfuerzo, ahí estamos" en alusión a la nueva Unidad Égida --en griego antiguo significa escudo-- formada por nueve agentes de la Policía Local para ofrecer atención especializada a las víctimas de violencia de género.

En su discurso les ha indicado a los nuevos policías locales, que su trabajo de estar cerca de los vecinos "exige esfuerzo, gran profesionalidad, humanidad, cercanía y vocación real de servicio".

Les ha avanzado que en muchas ocasiones serán el "primer rostro que ve a un ciudadano cuando se enfrenta a una situación complicada, cuando esté asustado o con miedo" por lo que la "empatía, cercanía y comprensión es fundamental". "Vuestra actitud y capacidad para generar confianza es importante y por eso vuestra preparación ha sido excelente".

ORGULLO

Acto seguido, ha agradecido a todo el Cuerpo de Policía Local, a todos los mandos que se han ocupado de la formación, la "gran dedicación, el cariño y el trabajo con el que han hecho esta excelente labor".

Por último, les ha animado a "ser los mejores policías posibles, a sentiros orgullosos de vestir el uniforme que hoy lleváis. A recordar que vuestra misión es proteger y servir a Zaragoza y sus vecinos".

ELOGIOS A LA GUARDIA CIVIL

Antes del discurso de la alcaldesa, el concejal delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha tomado la palabra y al principio de su intervención ha tenido un recuerdo a los dos agentes de la Guardia Civil "asesinados" cuando perseguían una narcolancha en aguas de Huelva.

Este homenaje ha sido recibido con un caluroso aplauso por parte de los familiares de los nuevos agentes y del numeroso público que se ha acercado hasta la plaza del Pilar para presenciar el acto institucional.