Chueca llama a los regidores a acudir a la feria de alcaldes en Zaragoza y captar ideas de para las municipales de 2027

Natalia Chueca en la presentación de la Feria City 360 en la sede de la FEMP, en Madrid - FRANCISCO ALCOBENDAS /AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

'City 360', organizada por la FEMP, abordará retos como la vivienda y el cambio climático en la gestión municipal

ZARAGOZA/MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado este lunes en Madrid la I Feria de Alcaldes y Administraciones Públicas, 'City 360', que se celebrará en la capital aragonesa los próximos 18 y 19 de noviembre y ha asegurado que será una "oportunidad" para captar ideas de cara a las elecciones municipales de 2027. "Es un lugar en el que inspirarse y ver qué proponer a los vecinos", ha expresado.

La feria, organizada entre Feria de Zaragoza y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), será un punto de encuentro entre responsables públicos y personal técnico para encontrar "soluciones y las mejores prácticas" de cara a la gestión de los municipios.

Así, Chueca ha calificado a la feria de "oportunidad" para encontrar las soluciones que ya están transformando las ciudades en otros lugares. "No es necesario partir de cero, hay que compartir conocimiento y ver qué funciona ya", ha explicado durante la presentación de la feria, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Este encuentro cuenta ya con más de 100 expositores confirmados en un espacio que superará los 15.000 metros cuadrados --el equivalente a dos campos de fútbol--. Asimismo, según ha detallado Chueca, en la feria estarán presentes empresas de todos los sectores que responden a las necesidades que tiene la administración. Además, tendrán lugar cinco ágoras con 60 mesas de coloquios y 100 ponentes.

La alcaldesa de Zaragoza ha confirmado también la presencia de la Fundación Bloomberg, la Fundación Norman Foster, la Universidad Hopkins de Baltimore, la Fundación ONCE, la Escuela Internacional de Servicios Públicos o la Red de Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

UN ESPACIO CON VOCACIÓN PARA LA GESTIÓN EN LAS CIUDADES

Así, Natalia Chueca ha detallado que en la feria los alcaldes serán capaces de obtener ideas, a raíz de lo que ya se hace en otros municipios, para hacer frente al cambio climático, las emergencias, la crisis de vivienda, la transformación digital, el envejecimiento de la población o el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida. "Pretende ser más que una feria: una plataforma viva para compartir conocimiento y los mejores casos de éxito", ha apostillado.

En sus palabras, el objetivo es que los servidores públicos que acudan se vayan de Zaragoza con al menos diez ideas para afrontar los retos que viven las ciudades. "En España tenemos más de 8.100 municipios y ya era hora de tener un espacio así para quienes gestionamos", ha abogado.

La alcaldesa de Zaragoza ha instado a todos los alcaldes de España, y también a los presidentes autonómicos, a acudir a esta cita, porque, en su opinión, "los retos son tantos", que "solo con la colaboración entre administraciones será posible afrontarlos".