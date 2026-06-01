Chueca: "No se puede convertir en normal que imputen a un expresidente y Sánchez tiene que dimitir"

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha subrayado que "no es normal y no se puede dejar que se convierta en algo normal" que imputen a un expresidente del Gobierno de España, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, para asegurar que el PP seguirá reclamando justicia. Además ha pedido la dimisión del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que convoque elecciones generales.

Chueca ha recordado que Rodríguez Zapatero está imputado como presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en el denominado caso Plus Ultra, que constituye "uno de los hechos de mayor gravedad política e institucional de la democracia española".

La alcaldesa ha tomado la palabra al final del pleno extraordinario --cuyas tres mociones del PP se han aprobado-- para trasladar la reflexión de que hay momentos de tal gravedad en España que "no se pueden mirar para otro lado" y las instituciones locales tienen que velar por el Estado de Derecho que "está más en riesgo que nunca desde el 1978".

Esta sesión, convocada a petición del PP tras conocerse los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE, según Chueca "tiene sentido" porque justo hoy hace ocho años que Sánchez llegó al poder mediante un moción de censura al entonces presidente, Mariano Rajoy, con la promesa de "limpiar las instituciones, regenerar la democracia y acabar con la corrupción".

Ha reconocido que entonces el PP "tenía problemas de corrupción, había que purgarlo, los ciudadanos lo entendieron y el Partido Popular pagó el precio, expulsó a los corruptos y se regeneró". Han pasado ocho años del "mayor engaño de la democracia y España tiene que limpiarlos a ellos, a los que venían a barrer la corrupción", ha ironizado.

En su intervención, ha comentado que hay quince tramas de corrupción en torno al mismo hombre, "el presidente del Gobierno de España", además del imputado expresidente, sobre el caso Plus Ultra, del que ha recordado que la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, también votó a favor al estar en el Consejo de Ministros.

QUINCE TRAMAS

"El PSOE es la institución más investigada de España", ha enfatizado para añadir que aunque se tiene que respetar la presunción de inocencia, "no es un escudo político, porque en política está la rendición de cuentas".

Ha asegurado que el PP no tiene problema en que el corrupto sea juzgado y le caiga el peso de la ley, pero el PSOE al votar en contar de las mociones del PP "está siendo cómplice de la corrupción de Sánchez y Zapatero", que es un "sistema" desde la A de Ábalos a la Z de Zapatero con quince tramas y un patrón que se repite: "los medios de comunicación denuncian, el PSOE los llama pseudomedios, luego llega la justicia le acusa de 'lawfare' y además tienen las cloacas pagadas por el partido, pero luego son ellos los investigados".

A Chueca le ha llamado la atención que PSOE y ZeC voten en contra de denunciar la corrupción, pero "se les llena la boca al hablar de lo público" para instarles a imaginar la de hospitales y escuelas que se podrían hacer con "lo que se han llevado unos pocos".

A lo concejales del PSOE les ha criticado que hayan elegido defender a Zapatero y Sánchez "por encima del interés de los zaragozanos", lo que a su parecer es "corrupción no de dinero sino de principios" al igual que ZeC y los socios del PSOE que son PNV y Junts, ha comparado.

La alcaldesa ha alertado de que las democracias "no mueren de golpe, sino con silencios cuando se tiene el deber de defender las instituciones y no se hace por interés político y cuando la corrupción deja de escandalizar empieza a aburrir o que la imputación de Zapatero se convierta en una noticia más o quienes atacan a los jueces gobiernan como si nada".

El Ayuntamiento de Zaragoza "no puede ser neutral cuando el Estado de Derecho está siendo atacado por el propio Estado", ha razonado para agregar que esto no ha terminado porque los jueces seguirán investigando y el Ayuntamiento seguirá "alzando la voz hasta que se convoquen elecciones y España vote libremente".

Ha pedido a los concejales del PSOE que rectifiquen ante la proximidad de las elecciones municipales y, sino, los zaragozanos rendirán cuentas en las urnas.

ANIVERSARIO

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha calificado de "necesario" este pleno ante el "secuestro" de recursos económicos por una "banda corrupta" de la que se ha sabido que "tenía medio millón de euros para intentar corromper a jueces y policías".

Serrano ha dicho que el Gobierno de España se ha caracterizado por "comprar" los herederos de ETA y a quien se haya dejado corromper, lo que ha supuesto que 8 años después en Zaragoza "no haya ni un solo proyecto de Sánchez reconocible y no ha ayudado en ninguno de los problemas que preocupan a los zaragozanos como la seguridad, vivienda o las cargas a las pymes y autónomos". "Su corrupción lasta nuestro futuro", ha resumido.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, se ha preguntado "cómo el PSOE se puede denominar progresista", para colegir que debe ser "convertir el acuerdo del 78 con un gobierno bananero".

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha lamentado que no se haya aceptado ninguna enmienda transaccional lo que revela que el PP "no se cree la lucha contra la corrupción". Ha dicho "tener la justa" confianza en los jueces porque "lo que se filtra de forma interesada no hace tener una confianza ciega".

Elena Tomás ha hablado de la "guerra sucia del PP", cuyos integrantes están siendo juzgados en el caso Kitchen para considera que a los populares "les sale la corrupción por los poros de la piel". Antes e concluir le ha dicho al PP que "tienen que dejar de ser unos corruptos".

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha criticado que se ataque a los controles del Estado como jueces, policías y guardias civiles, además de los medios de comunicación. Ha señalado que el PSOE apunta a que es una "organización criminal que va a por los sistemas de control para que nadie puede condenarlos".

"SOLO BENEFICIA A POPULISMOS"

Tras afirmar que el PSOE "está hasta el tuétano de corrupción", ha añadido que "han reventado el Estado de Derecho y aunque se vaya el 'One' se tardará décadas en revertir la situación", ha calculado. "Lo que soñaban Pablo Escobar y Al Capone, el 'One' y 'Z' lo han conseguido", ha sintetizado Armando Martínez.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha asegurado que este pleno se desarrolla porque el PP cree que le beneficia, pero en realidad "no beneficia a nadie" y "desnuda las contradicciones del PP". Ha expuesto que la corrupción cuando aparece "daña la credibilidad de las instituciones" y ha reconocido que muchas de las informaciones aparecida hacen daño al PSOE, pero la respuesta que espera la ciudadanía "está lejos de estos debates obscenamente partidistas". "O elevamos el debate o solo se beneficiarán los populismos", ha avisado.

Víctor Serrano ha comentado que hay nueve sumarios judiciales que harían caer a cualquier Gobierno que se considera decente. "Son la mayor banda organizada en la estructura de un Estado como el intento de soborno y extorsión a jueces y fiscales".

A ZeC le ha dicho que los delincuentes nunca creen en la justicia y ante esta "decadencia moral" les ha pedido que "dejen de amparar a este Gobierno corrupto". "Son una incongruencia con patas", ha comparado para afearles que "intentan taparse las vergüenzas y al final se tendrán que tapar la cara". Ha concluido al confiar en que la mayoría social y la referencia moral de la mayoría de los españoles "haga lo que pueda por acabar con esta degradación ética y moral". "Si tan democráticas son saquen las urnas", ha instado.