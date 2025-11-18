Chueca: "No puede ser que comunicar Madrid y Barcelona en menos de dos horas sea a costa de los zaragozanos"

ZARAGOZA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha cargado contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por "penalizar" a los zaragozanos dos veces en los últimos meses, la más reciente esta misma semana al anunciar un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad que comenzará en la línea Madrid-Barcelona, pero que no prevé parar en la capital aragonesa.

"No puede ser que comunicar Madrid y Barcelona en menos de dos horas sea a costa de los zaragozanos", ha criticado Natalia Chueca este martes, en preguntas a los medios de comunicación tras una rueda de prensa sobre los Premios Latir Hispano 2025.

El plan de Óscar Puente "no puede obedecer únicamente a las peticiones de los independentistas", ha opinado la alcaldesa de Zaragoza, para reivindicar que "comunicar Madrid y Barcelona en menos de dos horas no puede ser a costa de dejar a los zaragozanos en el andén".

En los últimos meses, ha comentado Chueca, "hemos visto cómo el ministro de Transportes ha reducido la oferta de trenes, concretamente los Avlo, que tenían un bajo coste para comunicar Zaragoza con Madrid y con Barcelona", lo que ha supuesto un incremento del 40% en el precio, además de la reducción de la capacidad, resultando más complicado adquirir un billete.

"Nos sentimos penalizados y esta nueva noticia de que ahora va a conectar Madrid y Barcelona en dos horas, no puede ser a costa de los zaragozanos. No puede ser que dejen de parar los trenes cuando pasan por Zaragoza", ha apuntado Chueca, asegurando que "no lo vamos a permitir".

UNA CARTA AL MINISTRO

En esta línea, la alcaldesa ha contado que ha dirigido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible "para informarle de mi preocupación" y conocer los detalles del plan que comunicará Madrid y Barcelona a través de un AVE, una línea que, "sin duda, es la de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona".

Además, en esa misiva Natalia Chueca ha solicitado información sobre los estudios en los que se ha basado el ministro Óscar Puente para argumentar que Zaragoza "no necesita" un servicio de Cercanías con Huesca.

En definitiva, si el anuncio del nuevo AVE realizado por Puente supone la pérdida de paradas y conexiones --de Zaragoza-- con Madrid y con Barcelona "estaríamos hablando de la segunda medida que hace el ministro contra la ciudad de Zaragoza en el último mes" y, por ende, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Educación, FP y Deportes, además de portavoz, la aragonesa Pilar Alegría.

"No lo vamos a consentir", ha recalcado Chueca, para apostillar: "Me parece muy bien que necesiten los votos de los independentistas para poder seguir gobernando y seguir estando sentados en el sillón, pero no va a ser a costa de los zaragozanos".