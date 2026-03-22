Chueca pide "unidad, respeto y muchísima responsabilidad" para seguir trabajando contra la violencia machista

La corporación municipal del Ayuntamiento de Zaragoza durante el minuto de silencio por Silvia, asesinada este sábado por su expareja en el barrio de Las Fuentes. - RAMÓN COMET

ZARAGOZA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha instado a las diferentes instituciones a seguir buscando medidas para luchar contra la violencia contra la mujer "y eso solamente lo podemos hacer con unidad, respeto y con muchísima responsabilidad".

Una valoración que ha hecho en la concentración convocada a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza y que, bajo la pancarta 'Contra la violencia de género', colocada en el balcón principal, ha reunido a la corporación municipal y los vecinos que se han querido sumar para expresar con su presencia su repulsa ante el crimen machista de Silvia, asesinada a tiros por una expareja este sábado frente a su negocio del barrio de Las Fuentes.

Tras conocer la trágica noticia, el Ayuntamiento de Zaragoza difundió este sábado un comunicado de condena, siguiendo el protocolo municipal para estas situaciones, en el que se expresaba que la violencia machista atenta a las mujeres, a su integridad física y moral, constituyendo una flagrante violación de los Derechos Humanos.

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Tras el minuto de silencio, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha condenado "de manera firme y rotunda este terrible asesinato que nos ha conmocionado a todos. No hay ninguna justificación posible ante la violencia, y menos cuando se trata de una violencia que arrebata una vida y destroza una familia. Quiero trasladar, en nombre de toda la ciudad de Zaragoza, nuestro pésame y nuestro cariño a la familia de Silvia, una mujer muy querida en el barrio de Las Fuentes. Y de manera muy especial, a sus dos hijos, que hoy quedan huérfanos por culpa de este asesinato".

Por otra parte, ha expresado que "ayer y hoy son días de dolor, tristeza y de conmoción. Lamentablemente, este crimen no es un hecho aislado. La violencia ha acabado ya con 14 mujeres en lo que llevamos de año en España. Son cifras insoportables que nos obligan, como sociedad, a no mirar hacia otro lado. Desde las instituciones tenemos la responsabilidad de actuar con firmeza, pero también de seguir trabajando en prevención, en protección y en concienciación. Porque solo desde la unidad y el compromiso colectivo podremos erradicar esta violencia", ha defendido.