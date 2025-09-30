Chueca presenta a la industria audiovisual, en Madrid, el "ambicioso" proyecto de Zaragoza con el Distrito 7

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el foro Iberseries celebrado en Madrid, para presentar Distrito 7 - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha reunido este martes con el sector audiovisual nacional e internacional para presentarles Giesa- Distrito 7, uno de los proyectos públicos más innovadores de España para el sector audiovisual.

El objetivo es crear un ecosistema integral para la creación, formación, producción y exhibición. Chueca ha explicado, durante su participación en el foro Iberseries celebrado en Madrid, que Distrito 7 será una ciudad dentro de la ciudad, con espacios de formación profesional y universitaria, zonas de emprendimiento y coworking, viveros de empresas creativas, salas de exhibición y proyección, así como áreas para presentaciones, arte inmersivo, cafetería y restauración.

Ubicado en una antigua fábrica de ascensores tras 20 años de abandono, el complejo contará con una inversión de 18,4 millones de euros y dispondrá de tres grandes platós indoor de entre 800 y 1.500 metros cuadrados, con 10 metros de altura y preparados para rodajes de gran formato y producción virtual, además de un backlot exterior. Uno de los platós tendrá capacidad de convertirse en plató virtual en función de la demanda.

"Distrito 7 no es solo un edificio, es un ecosistema completo al servicio de la industria audiovisual", ha subrayado Natalia Chueca durante la presentación. "Queremos que Zaragoza esté en el radar de los grandes productores y distribuidores, y que cuando piensen en rodar en España o en Europa, piensen en Zaragoza", ha añadido.

La alcaldesa ha recordado, además, el vínculo histórico de la ciudad con el cine: desde la primera película del cine español rodada en 1897 en la Plaza del Pilar titulada "Salida de misa de 12 del Pilar", hasta el talento contemporáneo de cineastas como Paula Ortiz, Pilar Palomero, Carlos Vermut o Nata Moreno.

Solo en 2024, Zaragoza ha superado los 200 rodajes, triplicando la cifra en dos años. Con más de 300 localizaciones únicas, un entorno empresarial dinámico, costes competitivos y una conectividad estratégica, Zaragoza se presenta como un nuevo polo de atracción para rodajes, producciones y talento creativo.

"El cine y la televisión necesitan nuevos escenarios y Zaragoza está preparada para ser uno de ellos", ha aseverado Natalia Chueca. "Distrito 7 es nuestra apuesta por el futuro, la cultura y el talento", además de ser "un revulsivo creador de vida en los barrios de San José, Las Fuentes y Montemolín".

Para la puesta en marcha del Distrito 7 se ha constituido un comité técnico para evaluar las necesidades que, a su vez, se reunió con 22 agentes y expertos y que realizó una decena de visitas a estas instalaciones. El sector audiovisual es más del 1 por ciento del PIB de Aragón y tiene un gran potencial.