Chueca: "Quiero que haya más vivienda en Zaragoza y eso implica la asequible para jóvenes y también la libre"

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado este martes, en la réplica a los grupos municipales durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad: "Quiero que haya más vivienda y eso implica la asequible para jóvenes y también la libre".

En su intervención, Chueca ha aclarado que el Gobierno local no tiene "responsabilidad sobre los nefastos efectos de la ley de vivienda, que es intervencionista, reduce la oferta y sube los precios", añadiendo que "la política de vivienda es el mayor fracaso de la izquierda en este Ayuntamiento".

Ha asegurado que los partidos de izquierda solo se acuerdan de la vivienda cuando llega la campaña electoral, apuntando que durante su mandato se han puesto en marcha casi 2.300 viviendas asequibles para jóvenes, 1.647 cediendo suelos para su construcción y 644 a realizar directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Para Chueca, los discursos de PSOE y ZeC han sido "decepcionantes" y le recuerdan a los realizados en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2024, "el mismo discurso de siempre, los mismos mantras de siempre", rechazando la "imagen apocalíptica" que dibujan y su "no por el no".

"Hay que evolucionar", ha continuado la alcaldesa, criticando "los bulos" vertidos por la portavoz socialista, Lola Ranera, quien ha tomado "los usos y costumbres sanchistas", que "ha extendido al Ayuntamiento de Zaragoza".

UN "BUEN MOMENTO"

Ha asegurado que Zaragoza vive "un buen momento", lo que contrasta con la situación "dramática" que vive España, en alusión a la corrupción y el pacto del Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña sobre el IRPF, que "va contra los principios de igualdad y solidaridad", tras lo que ha expresado: "Cada escaño que mantiene a Sánchez tiene un precio y lo estamos pagando todos".

Sobre los presupuestos, ha dicho que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene el mayor que ha habido nunca "y se le paran los trenes, no salen los aviones y se le apagan las luces", de forma que, "a veces, tener el mayor presupuesto no es sinónimo de gestionar bien". El de Zaragoza en 2025 es de 978 millones, no de 1.300, como han cifrado PSOE y ZeC, ha apuntado.

PP y PSOE tienen formas "muy distintas" de gestionar, ha enfatizado Chueca, quien ha indicado que en 2014 la Cámara de Cuentas reveló un agujero de 355 millones de euros y detectó 173 millones destinados a obras y servicios que no se presupuestaron en 2011, y cuando ZeC llegó a la alcaldía halló una deuda oculta de 110 millones de euros.

En 2014, la deuda municipal representaba el 12% del presupuesto y ahora es del 6%, y los gastos financieros han bajado un 40%, ha subrayado Chueca. El gasto en servicios públicos ha crecido un 150% y las ayudas y subvenciones un 75%.

También ha comentado que el Gobierno de España abona las entregas a cuenta a todos los Ayuntamientos y al de Zaragoza no le llega "la extra para los Ayuntamientos amigos", tras lo que ha confiado en que la secretaria general del PSOE regional y portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, "tenga a bien acordarse de su ciudad".

BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS

Por otro lado, Natalia Chueca ha apoyado el proyecto iniciado la pasada legislatura del Bosque de los Zaragozanos, con 200.000 árboles ya plantados y la intención de llegar a los 700.000, uno por cada vecino de la capital aragonesa.

Ha argumentado que "por cuestiones técnicas", a veces, hay que talar árboles en la vía pública y que cuando se construyó el tranvía se retiraron más de cien. Desde 2019 se han plantado 16.000 árboles en la vía pública. El Ayuntamiento plantará 650 árboles nuevos en San José, Parque Bruil, Venecia, Torre Ramona y Valdefierro.

En materia de movilidad, la alcaldesa ha hecho notar que con la tarjeta multiviaje el precio del billete de autobús sale por 54 céntimos, 20 menos que en 2014, con un IPC un 25% mayor, y el Consistorio paga el 70% del coste.

"Dejen de engañar a los zaragozanos" hablando de la línea 2 del tranvía porque "es prácticamente imposible de financiar y sostener, y dificulta la circulación en la ciudad", ha recalcado. Por último, ha defendido la construcción del nuevo campo de fútbol de La Romareda y ha preguntado "de qué partido son Koldo, Ábalos y Salazar".