Chueca tilda de "buena noticia" la desconvocatoria de la huelga de limpieza" en las fiestas del Pilar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "buena noticia" la desconvocatoria oficial de la huelga de limpieza, recogida de residuos y puntos limpios durante las fiestas del Pilar, que comenzó el pasado martes, 6 de octubre.

"Sí, estos días están trabajando, negociando y siguen avanzando las negociaciones entre comité de empresa y la dirección de la empresa. Y por lo tanto, yo creo que es buena noticia que los sindicatos hayan desconvocado y sigan negociando hasta que puedan cerrar ese convenio colectivo".

No obstante, el comité de huelga ha informado de que se ha decidido convocar movilizaciones después de las fiestas del Pilar y programar un nuevo calendario de huelga a partir del próximo mes de noviembre, cuyas fechas y acciones concretas se registrarán y comunicarán en los próximos días.

Hasta cerrar el calendario definitivo han acordado llevar a cabo una nueva concentración este jueves, 15 de octubre, de 17.30 a 19.30 en plaza de España.