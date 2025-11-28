Chueca traslada las buenas prácticas de Gobierno de Zaragoza en el II Foro de Grandes Ciudades, que se celebra en Burgos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha expuesto las buenas prácticas y los hitos de la gestión de su gobierno en el Ayuntamiento de la capital aragonesa durante su intervención en el II Foro de Grandes Ciudades, que se celebra en Burgos, durante dos días y al que asistirá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y 35 regidores de localidades de más de 100.000 habitantes.

Chueca ha defendido algunos de los hitos que han marcado la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza desde febrero de 2025, fecha en la que se celebró el I Foro de Grandes Ciudades en Zaragoza y de cuyas sesiones de trabajo se acordó la Declaración de Zaragoza.

Entre las medidas que ha dado a conocer Chueca destacan el impulso de 2.291 viviendas municipales ya en construcción o tramitación en el término municipal; y la puesta en marcha de la licencia exprés que permite autorizar proyectos en 24 horas para que puedan comenzar las obras de construcción siempre y cuando no superen la cota cero.

Otra es el mantenimiento de una fiscalidad al mínimo en lo que a impuestos municipales se refiere --IBI al mínimo de 0.4, bonificaciones 70 por ciento para familias numerosas, mientras se reduce deuda--.

Asimismo, en materia de seguridad, la alcaldesa ha mostrado la prioridad que tiene el refuerzo de las infraestructuras y los sistemas de prevención de emergencias derivadas de fenómenos atmosféricos.

Al respecto, se ha referido al proyecto de colaboración público-privado que se está impulsando para sensorizar los barrancos de la ciudad para crear sistema de alertas y prevención para evitar catástrofes.

AYUDAS A COMERCIANTES

Otro de los hitos expuestos ha sido la política de alineamiento con autónomos y comercios de la ciudad. Fundamentalmente, las nuevas ayudas directas a los comerciantes y autónomos afectados por obras en su vía pública.

En el ámbito social ha comentado los pasos que se están realizando con Gobierno de Aragón para asegurar la gratuidad de la educación infantil de 2 a 3 años a partir del próximo curso escolar.

El objetivo de la alcaldesa es que las buenas prácticas aplicadas por Zaragoza para mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los vecinos, "puedan exportarse al resto de grandes ciudades". En paralelo, también pretende que los hitos y las políticas exitosas emprendidas por otras localidades puedan trasladarse para aplicarlas en Zaragoza.

"GOBIERNO DE SÁNCHEZ: PARALIZADO"

"Las ciudades somos el mejor ejemplo de cómo las vidas de las personas mejoran cuando las gestiona el Partido Popular, frente a un Gobierno de Pedro Sánchez paralizado que genera problemas con su política de puertas abiertas a la inmigración, una Ley de Vivienda que ha encarecido precios y ha reducido la oferta de pisos en el mercado, y una financiación local insuficiente para atender a los ciudadanos", ha expuesto la alcaldesa.

Además de difundir las buenas prácticas, la alcaldesa de Zaragoza ha mostrado su preocupación por los retos a los que tienen que hacer frente hoy las Administraciones locales en materia de inmigración y sinhogarismo, vivienda y apoyo a los autónomos.

Concretamente, Chueca ha reclamado más financiación del Gobierno central para que los ayuntamientos puedan asumir el coste que está generando la llegada de inmigrantes en situación irregular, además de exigir que el Gobierno de España habilite espacios para acoger temporalmente a estas personas y les facilite una integración "digna" con aprendizaje del idioma y permisos para habilitarles salidas laborales.

"El Gobierno central está asfixiando a los ayuntamientos con una política de inmigración de puertas abiertas que sólo genera pobreza y tensiones sociales; los ayuntamientos nos vemos obligados a atender sin competencias y sin recursos económicos a todas las personas que entran en España y que, ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, quedan abocados a la indigencia y a una vida en las calles porque carecen de papeles y de conocimientos del idioma", ha descrito Natalia Chueca.

SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad, ha planteado la necesidad de dotar Zaragoza de un mayor número de efectivos de la Policía Nacional en las calles. Del mismo modo, ha destacado la necesidad urgente de ejecutar la orden de expulsión de inmigrantes que comentan delitos.

En materia de vivienda, la alcaldesa ha planteado la creación de incentivos fiscales para propietarios que pongan sus viviendas en alquiler a un precio asequible y que el Gobierno central se sume a la movilización de suelo, poniendo a disposición terrenos de la Sareb, para facilitar la construcción de vivienda protegida en el término municipal de Zaragoza.

Por último, ha incidido también en la prioridad de introducir medidas de agilización administrativa con inteligencia artificial y potenciar las ayudas y colaboración con autónomos y comercios que vertebran la ciudad.

"Tras el éxito del Foro de Grandes Alcaldes celebrado en febrero en Zaragoza, los alcaldes del PP volvemos a reunirnos para mantener dos jornadas de trabajo intensas, con casos de éxito reales, para poder enriquecernos, compartir conocimiento y experiencia, y sumar ideas y estrategias en absoluta igualdad de condiciones para seguir mejorando la vida de nuestros vecinos; a diferencia de un Gobierno central que siembra discordia territorial y enfrentamiento entre comunidades autónomas, aquí trabajamos transversalmente y con transparencia", ha concluido la alcaldesa.