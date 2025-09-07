El ciclo 'La buena estrella' regresa con una sesión sobre la nueva película 'El talento'

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas Fernando León de Aranoa y Polo Menárguez y la actriz Mirela Balic protagonizarán la próxima sesión del ciclo 'La buena estrella'. El encuentro se centrará en la película 'El talento'. Tendrá lugar el lunes 8 de septiembre en el Aula Magna del Paraninfo a las 19:00 horas y será moderado por el escritor, periodista y profesor Luis Alegre.

El largometraje está dirigido por Menárguez, coescrito y coproducido por León de Aranoa e interpretado por Ester Expósito, Pedro Casablanc y Mirela Balic, invitada en la sesión.

'El talento' se basa en 'La señorita Else', una novela de 1924 escrita por Arthur Schnitzler que trata asuntos como el precio del talento, el abuso de poder o la pérdida de la clase social.

La historia arranca cuando Elsa (Ester Expósito), una talentosa estudiante de violonchelo, celebra, en una lujosa fiesta de la alta sociedad, el aniversario de su amiga Idoia (Mirela Balic). Rodeada de glamour y promesas de éxito, su noche da un giro inesperado cuando recibe una llamada de su madre.

Lo que su madre le pide la coloca en una encrucijada: tiene la posibilidad de sacrificarse para asegurar su futuro, pero a costa de su propia dignidad. Entre la música, el privilegio y la moral, Elsa deberá decidir quién es y hasta dónde está dispuesta a llegar.

Polo Menárguez es el director de películas como 'El plan' o series como 'Los Farad' y 'Las abogadas'. Mirela Balic se reveló en la serie 'Élite' en su papel de hija del personaje de Maribel Verdú.

Fernando León es uno de los creadores más estimulantes de la cultura española. Con sus películas ('Familia', 'Barrio', 'Los lunes al sol', 'El buen patrón') ha logrado numerosas distinciones. El pasado mes de mayo protagonizó una sesión de 'La buena estrella' dedicada a su libro Leonera.

'La buena estrella' es un ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza. El objetivo de esta serie de charlas es acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad de Zaragoza a profesionales del cine, el teatro o la televisión que charlan de su trabajo con los espectadores.