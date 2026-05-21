Cientos de personas mayores llenan la plaza del Pilar con las muestras de los talleres de envejecimiento activo

La II Muestra de Actividad Física se celebra este jueves, 21 de mayo, en la plaza del Pilar con actividades de yoga, sevillanas, danzaterapia, taichi, country o bailes de salón, entre otras - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar se ha convertido este jueves, 21 de mayo, en un gran escenario al aire libre para reivindicar el envejecimiento activo y saludable. Cientos de personas mayores han participado en la II Muestra de Actividad Física organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, una jornada en la que los usuarios de la red municipal de centros de convivencia han exhibido ante la ciudadanía algunas de las actividades y talleres que desarrollan a lo largo del curso.

La iniciativa, impulsada desde el área de Mayor y Familia, ha reunido desde primera hora de la mañana exhibiciones de yoga, sevillanas, taichí, danzaterapia, gimnasia de mantenimiento, bailes de salón, country, entrenamiento personal, psicomotricidad y danzas tradicionales, entre otras disciplinas.

La muestra ha servido como escaparate del programa de Talleres de Envejecimiento Activo y de la Experiencia, una de las principales apuestas municipales para fomentar hábitos saludables, la participación social y el bienestar emocional entre las personas mayores de Zaragoza.

La concejal delegada del Mayor y Familia, Paloma Espinosa, ha destacado durante la jornada la improtancia que tienen estas actividades para mejorar la calidad de vida de los usuarios y favorecer también la socialización y la prevención de la soledad no deseada.

Espinosa ha explicado que esta segunda muestra nace con la intención de "sacar a la calle" el trabajo que se realiza en los centros municipales y visibilizar el creciente interés de las personas mayores por el cuidado físico, la actividad y la vida social activa.

MÁS DE 16.700 PLAZAS Y 832 TALLERES DURANTE EL CURSO

La concejal ha recordado que durante el curso 2025-2026 el Ayuntamiento ha ofertado un total de 832 talleres por los que han pasado cerca de 17.000 personas. En concreto, el programa ha sumado 16.746 plazas repartidas en distintas propuestas adaptadas a los intereses y necesidades de los usuarios.

Según ha detallado Espinosa, la actividad desarrollada este jueves en la plaza del Pilar solo representa "una pequeña muestra" del trabajo que se realiza diariamente en la red de centros municipales de convivencia para mayores.

En la exhibición han participado 80 grupos formados por alrededor de 590 socios, que han mostrado algunas de las dinámicas y ejercicios que practican durante el curso en disciplinas relacionadas con la actividad, la expresión corporal y el bienestar emocional.

La edil ha señalado que los talleres se estructuran en dos grandes bloques. Por un lado, los Talleres de Envejecimiento Activo, impartidos por profesionales especializados y divididos en tres áreas: salud y calidad de vida, comunicación y cultura, y desarrollo y expresión artística.

Por otro lado, se encuentran los llamados Talleres de la Experiencia, una modalidad especialmente valorada por el consistorio porque son impartidos por las propias personas mayores que participan en los centros y que comparten con otros usuarios habilidades, conocimientos o aficiones adquiridas a lo largo de su vida.

SOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD

Paloma Espinosa ha incidido especialmente en el componente social de este programa municipal. La concejal ha asegurado que uno de los principales objetivos de los talleres es crear espacios de encuentro y convivencia que ayuden a combatir el aislamiento y la soledad no deseada.

"Le damos muchísima importancia a la socialización", ha señalado Espinosa, quien ha defendido que los centros municipales de convivencia son "una magnífica herramienta" no solo para fomentar hábitos saludables, sino también para fortalecer vínculos personales y mejorar el bienestar emocional de las personas mayores.

La responsable municipal ha destacado que estas actividades contribuyen a mantener y mejorar capacidades físicas, psicológicas, cognitivas y sociales, ayudando a prevenir el deterioro asociado al envejecimiento y favoreciendo una vida más autónoma y participativa.

Durante toda la mañana, decenas de zaragozanos y turistas que transitaban por la plaza del Pilar se han detenido para seguir las exhibiciones y actuaciones de los participantes, generando un ambiente festivo y participativo en pleno centro de la ciudad.

Las actividades han convertido el espacio en una gran aula abierta donde los asistentes han podido comprobar el dinamismo y la implicación de los usuarios de los centros municipales, así como conocer de primera mano la variedad de propuestas que ofrece el programa.

UNA RED DE CENTROS CADA VEZ MÁS ACTIVA

Espinosa ha aprovechado la jornada para poner en valor la evolución que han experimentado las bibliotecas y centros municipales en los últimos años como espacios de encuentro y participación ciudadana.

La concejal ha defendido que el Ayuntamiento trabaja para que estos equipamientos no sean vistos únicamente como lugares asistenciales, sino como espacios vivos, abiertos y conectados con la realidad social de la ciudad.

En este sentido, se ha referido al creciente interés de las personas mayores por participar en actividades relacionadas con el bienestar físico, la cultura, la creatividad y la formación continua.

La inscripción en los Talleres de Envejecimiento Activo y de la Experiencia está abierta a todas las personas socias de la red municipal de centros de convivencia. El periodo de inscripción suele realizarse durante el mes de septiembre y las actividades se desarrollan entre octubre y mayo.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza consideran que este programa se ha consolidado como una de las principales herramientas municipales para promover una vida activa y saludable entre la población mayor, reforzando además la convivencia y la participación social.

La II Muestra de Actividad Física ha servido para cerrar el curso, poniendo en valor el papel activo de las personas mayores en la ciudad y reivindicar la importancia de seguir impulsando políticas públicas que favorezcan el bienestar, la autonomía y la calidad de vida en esta etapa de la vida.