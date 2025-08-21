Cierran las piscinas de Montmesa (Huesca) por un vertido de excrementos de gallina

HUESCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el vertido de excrementos de gallina en las piscinas municipales de la localidad oscense de Montmesa, en el municipio de Lupiñén-Ortilla, que ha obligado al cierre de la instalación.

El responsable de mantenimiento de la piscina se encontró a su llegada al recinto con que habían esparcido por el césped y en el vaso grande de las piscinas entre cuatro y cinco sacos de estiércoles de gallina. Por el momento, se desconoce a quién puede estar detrás de esta acción, por la que el Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil.

La presencia de excrementos en piscinas públicas representa un grave riesgo para la salud y obliga a aplicar un estricto protocolo que establece Sanidad para estos casos.

El vertido de excrementos en Montemesa recuerda a otros casos difundidos en las redes sociales como un reto viral que consiste en defecar en las piscinas.

El vertido ha obligado al cierre temporal de las piscinas municipales, que volverán a abrir cuando se complete la desinfección de las instalaciones.

Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Carlos Ciria, que ha indicado que se han puesto en contacto con Sanidad para que dijera la forma en la que actuar, porque no sabían si había que vaciar el vaso y renovar todo el agua.

"Hay que retirar todos los excrementos y el agua hay que pasarla por la depuradora para realizar una hiper cloración y, cuando pasan 24 ó 48 horas, hay que hacer muestreos y analíticas para ver cómo va evolucionando y, en el momento en el que las condiciones sean óptimas y el agua esté en condiciones para poderse bañar, se volverá a abrir la instalación", ha explicado.