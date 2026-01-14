Cihuelo (PSOE): "El tándem Azcón-Chueca usa el problema de la vivienda para hacer gala de su ineficaz gestión"

Archivo - Operarios trabajan subidos a un andamio en un bloque de viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha dicho que "una vez más y para sorpresa de nadie", el "tándem Azcón-Chueca ha vuelto a utilizar un problema real de los ciudadanos como es el acceso a la vivienda para hacer gala de una ineficacia gestora que casi se podría tildar de infantil, de patio de colegio".

Cihuelo se ha referido a la petición de la alcaldesa, Natalia Chueca, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para que, al igual que ha hecho en Cataluña, ceda suelos de la SAREB para construir vivienda en la capital aragonesa, que tendrían capacidad para hasta 2.000 viviendas, y avanzar en solucionar uno de los principales problemas de la sociedad y especialmente de los jóvenes.

La principal responsabilidad de Azcón, ha recordado Cihuelo, es la de "hacer frente a esta situación", y la de Natalia Chueca la de "exigir" al Gobierno de Aragón que aplique la Ley de vivienda y que ella misma "deje de vender el suelo público de todos los zaragozanos para construir chalets de lujo", en referencia a una parcela en Montecanal.

Cihuelo ha comentado que este pasado lunes, el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza "puso pie en pared a la política inmobiliaria y especulativa de Chueca", votando en contra de la aprobación inicial del plan parcial del entorno conocido como Quinta Julieta, en el distrito de Torrero-La Paz.

"DEJAR DE LLORAR"

La razón es, precisamente, ha argumentado la concejal del PSOE la "falta de ambición social" del PP en sus políticas de vivienda. "No solo no se respeta en ese expediente el 40 por ciento obligatorio de reserva de vivienda protegida, sino que, además, una parte del suelo es propiedad de la SAREB y se ha utilizado para hacer negocio privado", ha aseverado.

"Que Chueca ahora quiera engañar a los ciudadanos para complacer a su jefe Azcón no solo es un ejercicio de irresponsabilidad, sino que es incoherente con su política diaria de engañar a los ciudadanos, tal y como han vivido recientemente los vecinos de San José, a quienes han sustraído la posibilidad de tener vivienda pública para entregarlo al mercado libre en el entorno conocido como Alumalsa".

A su parecer, el "verdadero" objetivo político en vivienda debe de ser inequívoco y tiene que pasar por "aumentar" el parque público para "poder influir, de verdad," en el mercado, especialmente en el mercado de alquiler.

"Sin un parque público de vivienda sólido, cualquier política de vivienda, cualquier declaración queda minimizada y diluida en el mercado. El tándem Azcón y Chueca tienen que dejar de llorar y ponerse a trabajar y a gestionar", ha instado.