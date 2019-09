Cinco países confirman su presencia al seminario sobre seguridad vial, que organiza Mobility City en Zaragoza

Publicado 26/08/2019 13:14:01 CET

Patio de la Infanta de Ibercaja - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco colectivos de otros tantos países han confirmado su presencia al seminario sobre seguridad vial, que organiza Mobility City, y que se celebrará del 4 a 6 de septiembre en Ibercaja Patio de la Infanta en Zaragoza. Se trata de Grecia, Holanda, Italia, Rumanía y Bélgica.

A principios del mes de agosto Fundación Ibercaja conoce la noticia de la concesión del proyecto europeo financiado por el Programa Erasmus+, un programa de subvenciones de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte.

Este proyecto tiene como objetivos fomentar la movilidad de profesionales en el ámbito de la juventud, intercambiar buenas prácticas y experiencias en el ámbito de la educación y la seguridad vial, y proponer proyectos de cooperación.

Bajo Erasmus+ se producirá un intercambio de experiencias entre profesionales de diferentes entidades europeas, que se centrarán en compartir, desarrollar y transferir prácticas innovadoras en educación, formación y preparación de jóvenes entre los países participantes.

ASOCIACIONES EUROPEAS ADHERIDAS AL SEMINARIO

Representantes de cinco asociaciones europeas divulgarán entre los asistentes el valor positivo de la seguridad vial, la movilidad sostenible y la conectividad.

Desde el instituto griego Hellenic Research and Educational Institute for the Road Safety and the Prevention & Reduction of Traffic Accidents "Panos Mylonas", se aportará su experiencia sobre cómo crear conciencia sobre los problemas de seguridad vial de los ciudadanos y las autoridades, y se analizará la política de seguridad vial, y el comportamiento de los conductores entre la población joven.

La fundación holandesa Stichting Responsible Young Drivers Nederland proporcionará su experiencia en la promoción de la seguridad vial en las mentes de los conductores jóvenes en los Países Bajos. Reflejará también su experiencia en los proyectos "3D Tripping Bike" y "3D-Tripping car", y presentará la tecnología de realidad virtual para promover una conducción segura sin alcohol y drogas.

La entidad pública italiana Unione Montana Alta Langa referenciará su experiencia en proyectos relacionadas con la movilidad, especialmente en proyectos enfocados en el uso responsable de bicicletas.

Por su parte, la Asociatie pentru Tinerii si Studentii din Partium de Rumanía comentará su experiencia como asociación juvenil, especialmente, compartirá su proyecto Casa de la Seguridad Vial permanente en Oradea, un programa centrado en campañas de seguridad vial en escuelas, calles y festivales.

Desde Bélgica, Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw expondrá su experiencia en trabajo con los jóvenes en materia de educación en seguridad vial, basado en un enfoque centrado en el uso de un lenguaje informal y amable que ayuda a transmitir un mensaje más persuasivo.

El seminario cuenta con la colaboración de Cierzo Gestión, un Centro Especial de Empleo (C.E.E.) calificado por el Gobierno de Aragón que ofrece asesoramiento en la tramitación y solicitud de subvenciones europeas.

MOBILITY CITY

Mobility City es la iniciativa estratégica de ámbito internacional que promueve Fundación Ibercaja para situar a Aragón en el centro de la revolución mundial del hipersector de la movilidad sostenible.

El proyecto, apoyado por el Gobierno de Aragón y respaldado por 30 empresas y entidades cuenta con la colaboración de Grant Thornton y la aceleradora global Plug and Play, ha informado Fundación Ibercaja en una nota de prensa.