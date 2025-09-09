El cine, hilo conductor de la nueva temporada en CaixaForum Zaragoza con exposiciones sobre Alicia, Berlanga y Píxar

La directora del Área de Exposiciones, Colección y CaixaForum+ de la Fundación "la Caixa", Isabel Salgado, y el director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, en la presentación de la nueva temporada. - CAIXAFORUM

La nueva temporada 2025-2026 de CaixaForum Zaragoza acercará hasta "una ciudad de cine" propuestas expositivas que parten del sépimo arte como hilo conductor, dedicadas al fenómeno cultural de 'Alicia en el país de las maravillas', al cineasta valenciano Luis García-Berlanga y a los pioneros estudios de animación Píxar.

La directora del Área de Exposiciones, Colección y CaixaForum+ de la Fundación "la Caixa", Isabel Salgado, y el director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, han presentado este martes la nueva temporada de exposiciones, bajo el lema 'Creemos en la cultura como motor de transformación social'.

Alfós ha señalado a la cultura como "una de las grandes palancas de transformación social", junto a la educación, la ciencia, la investigación y la acción social, tal y como recoge el Plan Estratégico de Fundación "la Caixa" 2025-2030.

De hecho, ha recalcado la capacidad integradora de las propuestas culturales: "Están pensadas desde la diversidad de públicos. Absolutamente para todos, desde el escolar y familiar hasta personas mayores o quienes no tienen el hábito de participar en la vida cultural". Ha apostillado que se pone "un foco especial" en la vulnerabilidad, bien por razones económicas o de accesibilidad física o cognitiva.

Ricardo Alfós ha avanzado los buenos datos de reservas por parte de centros educativos para esta próxima temporada, apuntando la cifra de 1.300 grupos. "Ya nos han reservado el 85% de la actividad propuesta para colegios", ha celebrado.

En este sentido, ha comentado que, entre septiembre de 2024 y 2025, es decir, en los últimos 12 meses, han pasado por CaixaForum Zaragoza 35.630 niños, un 13,05% del total de visitantes del centro. A ellos se ha sumado un 5,21% de personas en situación de vulnerabilidad social y un 17% de familias.

Por su parte, Isabel Salgado ha explicado que, como punto de partida de la programación de la nueva temporada en el CaixaForum de la capital aragonesa, se ha tomado una "idea fuerza" de la ciudad: "Zaragoza, ciudad de cine". En cuanto a las muestras, "muy diferentes entre ellas", ha asegurado, pero con el cine como hilo conductor.

Las propuestas constituyen "un espejo de la propia sociedad, utilizando también como puente la literatura, la ciencia, la creatividad, el arte y la memoria", ha detallado Salgado.

LOS MUNDOS DE ALICIA

En CaixaForum Zaragoza, la nueva temporada comenzará el próximo 16 de octubre con 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas', un viaje onírico a los orígenes, las adaptaciones y las reinvenciones artísticas de 'Alicia en el país de las maravillas' a través del tiempo y en distintas disciplinas.

Se trata de la mayor exposición realizada sobre este fenómeno cultural victoriano que forma parte del imaginario colectivo actual y que vio la luz en Londres en "un mal momento", la pandemia, por lo que "fue muy aclamada por la crítica, pero con poca resonancia entre el público", ha contado Isabel Salgado. Se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026 y está dirigida a todos los públicos.

En colaboración con el V&A Museum de Londres, esta muestra es la primera que ofrece una visión amplia sobre el impacto y la influencia de esta obra victoriana, un fenómeno cultural en cuanto a su alcance y una fuente de inspiración para las mentes más creativas. Por ello, "decidimos que era un proyecto que se merecía una segunda oportunidad", ha manifestado la directora del Área de Exposiciones, Colección y CaixaForum+ de la Fundación "la Caixa".

La propuesta reivindica la vigencia del personaje de Alicia 160 años después de su creación a manos de Lewis Carroll a través de 265 obras y la presenta desde una visión amplia, protagonista de esos diferentes "mundos" en los que el personaje ha sido reinterpretado una y otra vez desde disciplinas como la moda, el cine, los surrealistas, los psicodélicos de los años 60, la gastronomía o el teatro.

INTERIOR BERLANGA

'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' desembarcará en la capital aragonesa el 10 de diciembre, tras pasar por Valencia y Barcelona, para trazar un recorrido por la trayectoria del cineasta Luis García-Berlanga a partir de proyecciones, objetos y documentos de su archivo personal, muchos de los cuales han permanecido inéditos hasta la actualidad.

La propuesta, "una mirada íntima a su propio archivo", reúne piezas originales con una escenografía cuidadamente cinematográfica que invita a los espectadores a descubrir las múltiples facetas de un creador fundamental del siglo XX en Europa.

Concebida como un plano secuencia, "que de manera tan brillante utilizó siempre Berlanga", con un hilo narrativo al estilo de su cine, la exposición descubre historias desconocidas y emocionantes sobre la vida y la obra del cineasta, uno de los más internacionales y autor de un relato humorístico y crítico de la España de la segunda mitad del siglo XX. La muestra estará en el centro hasta el 26 de julio de 2026.

"Es un proyecto que planteamos como un homenaje a este cineasta de relevancia universal, que es una mirada íntima al universo del creador y que hemos construido con mucho cariño junto a su familia y personas cercanas. También que es una mirada también a su legado profesional, una gran lección de cine en sí misma", ha opinado Salgado.

PÍXAR

La ciencia de Pixar llegará al centro cultural el próximo 15 de abril de 2026. En esta muestra, la interacción es clave para comprender la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que esconden las míticas películas de Pixar.

La exposición, desarrollada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios, estará en el centro hasta el 28 de marzo de 2027 y su lema es "prohibido no tocar", ha bromeado Isabel Salgado, para aclarar que el público podrá experimentar en cada uno de los módulos dedicados a los procesos creativos y científicos que se necesitan para hacer una película de animación.

Los Pixar Animation Studios fueron los pioneros en la creación de cine de animación por ordenador. Tras más de veinte años de experiencia, están consolidados como auténticos referentes en el sector.

Orientada a mostrar una cara nueva de su proceso productivo, incide en la ciencia tras las películas, un elemento que es tan imprescindible como la creatividad que las caracteriza y que, sin embargo, resulta a menudo desconocido.

Tecnología de última generación, ingeniería, arte y matemáticas se entremezclan para construir mundos de fantasía que, no obstante, parezcan lo más creíbles y realistas posible. Cada nuevo filme de Pixar supone un reto de producción, como puede verse en la muestra, la cual recorre en ocho ámbitos todos los pasos de producción de estas cintas.

MÚSICA Y MATEMÁTICAS

Además de los estrenos de esta temporada, la exposición 'Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos' continúa hasta el 2 de noviembre. Este recorrido altamente interactivo da a conocer las matemáticas que rigen los patrones musicales mientras descubrimos elementos como la sonoridad de la naturaleza o la música de la materia.

En la música --arte emotivo por antonomasia--, si nos dejamos guiar por lo racional, nos encontramos con las matemáticas, la madre de todas las ciencias. Las matemáticas se encuentran presentes en todos los aspectos de la música, desde la física del sonido hasta la elaboración de instrumentos, desde los patrones rítmicos hasta la armonía tonal, y en todos sus estilos.