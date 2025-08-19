El circo y la música protagonizan este jueves el Festival de los Castillos en San Agustín (Teruel)

SAN AGUSTÍN (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

El Festival de los Castillos sigue avanzando en la programación de su octava edición y esta semana recala en la localidad de San Agustín, en la Comarca turolense de Gúdar-Javalambre, que acogerá este jueves, 21 de agosto, dos espectáculos de circo y música.

A las 19.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá el espectáculo circense 'Centrifuga.20', un show para todos los públicos en el que un payaso tierno y divertido llega dispuesto a centrifugar y a poner la lavadora, han informado desde el Festival de los Castillos.

Este será un espectáculo de teatro y clown cargado de números visuales, pantomima, música e interacción con el pública, donde la única pretensión es hacer reír y hacer pensar.

La velada se completará a partir de las 20.30 horas con el concierto de la banda The Rebel Boogie Trío, que versiona clásicos del rockabilly, el country y el R&B de los años 50 con una puesta en escena que no deja indiferente a los espectadores.

Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis o Little Richard sonarán en la plaza del Ayuntamiento gracias esta banda cuyo sonido remontará a los asistentes a los más puros orígenes del rock and roll.

EL FESTIVAL DE LOS CASTILLOS

Todas estas actuaciones se encuadran en la programación de la octava edición del Festival de los Castillos 2025, que apuesta por la música y las artes en vivo en espacios patrimoniales, acercando el talento local y nacional a municipios con un gran valor histórico y cultural. Esta edición comenzó el pasado 20 de junio y se prolongará hasta el 31 de agosto, con un total de 35 actuaciones en 11 municipios que conservan fortalezas históricas.

El festival cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y con la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales y comarcales participantes, apostando por la descentralización cultural y por impulsar el potencial turístico, social y económico de los pueblos que lo acogen.