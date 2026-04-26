El CITA comprueba la eficacia del hidroxitirosol para reducir los efectos de la subnutrición en vacuno de carne

Equipo de investigadores del proyecto FETALNUT. - CITA

HUESCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha presentado los resultados finales del proyecto FETALNUT, una investigación desarrollada durante cuatro años que ha analizado las consecuencias de la subnutrición en el último tercio de gestación de vacas nodrizas y ha evaluado el hidroxitirosol como herramienta nutricional para mejorar la salud y el rendimiento productivo de las vacas de carne y de sus terneros.

El proyecto, titulado 'Subnutrición fetal y suplementación con hidroxitirosol en un sistema productivo de vacuno de carne', ha estado coordinado por la investigadora del departamento de Ciencia Animal del CITA Albina Sanz, y ha contado con financiación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco de la convocatoria de proyectos coordinados "Generación del Conocimiento" y "Retos Investigación" (2021 2024).

UN RETO CLAVE PARA LA GANADERÍA EXTENSIVA

Muchas explotaciones de vacas nodrizas, en España y a nivel mundial, basan su producción en el aprovechamiento de recursos naturales y se enfrentan de forma recurrente a episodios de restricción alimentaria, especialmente en contextos de variabilidad climática.

El proyecto FETALNUT ha abordado este desafío desde un enfoque multidisciplinar, integrando conocimientos en nutrición, reproducción, inmunología, fisiología, genética y calidad del producto final.

La investigación ha sido desarrollada en colaboración con la Universitat de Lleida (UdL), la Universidad de Zaragoza y el INIA de Uruguay, y ha analizado el papel del hidroxitirosol, un potente antioxidante natural derivado del olivo, como posible agente para mitigar los efectos negativos de la subnutrición.

DISEÑO EXPERIMENTAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

El estudio experimental comenzó en septiembre de 2021 e incluyó 110 vacas preñadas de las razas Parda de Montaña y Pirenaica, sometidas durante el último tercio de gestación a cuatro tratamientos que combinaban dos niveles de alimentación (100 % y 60 % de las necesidades nutricionales) con la inclusión o no de hidroxitirosol en la dieta.

Los resultados confirman que la subnutrición tuvo efectos adversos significativos sobre el rendimiento productivo, el metabolismo y el bienestar de las vacas, así como sobre el crecimiento, la salud y el desarrollo de sus terneros, con reducciones evidentes en el peso al destete y alteraciones en parámetros antioxidantes e inmunitarios.

Por el contrario, la suplementación con hidroxitirosol en la fase final de la gestación aumentó el peso del ternero al nacimiento, mejoró la calidad inmunológica del calostro y ayudó a contrarrestar numerosos efectos negativos de la restricción alimentaria. Además, se observaron mejoras en el crecimiento posdestete de los machos y en la adaptación metabólica de las hembras nacidas de vacas subnutridas.

IMPACTO PARA EL SECTOR Y PROYECCIÓN FUTURA

En conjunto, el proyecto FETALNUT demuestra que el hidroxitirosol puede ser una estrategia prometedora de manejo nutricional para mejorar la salud metabólica y la eficiencia productiva en sistemas de vacuno de carne sometidos a recursos limitados.

Estos resultados tienen especial relevancia para un sector que en España reúne más de dos millones de vacas nodrizas y que en 2024 generó un valor económico cercano a 4.542 millones de euros, representando el 16 % del valor de la producción final ganadera.

Este sector aporta el 12% de la producción de vacas nodriza de la Unión Europea. En el año 2024, el sector de vacas nodrizas genero en la Unión Europea alrededor de 37.995 millones de euros.

El proyecto ha contribuido además a la formación de personal investigador, con la realización de tres tesis doctorales y varios trabajos académicos, e incluye una intensa actividad de difusión científica y transferencia al sector.

Los resultados de FETALNUT se presentarán próximamente en congresos de referencia como el Congreso de ANEMBE (Valladolid) en el mes de mayo y el Congreso Mundial de Reproducción Animal (ICAR), que se celebrará en el mes de junio en Japón.

FETALNUT ha contado con la participación de los investigadores del CITA en el subproyecto 1 Isabel Casasús, Agustí Noya, Javier Ferrer, Leire López de Armentia y Olaia Akesolo, la investigadora Eva Monleón de la Universidad de Zaragoza, Graciela Quintans del INIA-Uruguay. También han colaborado en este subproyecto los investigadores del CITA Guillermo Ripoll y Jorge Hugo Calvo. En el subproyecto 2 han participado los investigadores de la UdL Beatriz Serrano (IP), Javier Álvarez, Ester Molina, Daniel Villalba, María José Martín, Nieves Escalera, y han contado con la colaboración de Isabel Blanco-Penedo (UdL).