La ciudad de Huesca entonará este viernes el 'Adiós, San Lorenzo, adiós' y despedirá siete días de fiesta

Centenares de personas durante el lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2025. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huesca entonará este viernes, 15 de agosto, el 'Adiós, San Lorenzo, adiós' para despedir siete días de fiestas patronales.

Frente a la basílica de San Lorenzo, a las 23.30 horas, las peñas recreativas oscenses convocan a los oscenses para despedir al santo, pañuelo en mano y entonando el tradicional 'Adiós, San Lorenzo adiós'. Finalizado el acto, en pasacalles, las peñas se desplazan hasta la plaza de Navarra donde se quemará la traca final Fiestas de San Lorenzo.

Otro acto destacado del último día de las fiestas de San Lorenzo es la ofrenda de flores y frutos a San Lorenzo, que tendrá lugar a las 19.00 horas, con actuaciones de los Danzantes de Huesca, la Banda de Música de Huesca, los Danzantes de Gurrea, la Agrupación Folclórica Santa Cecilia, la Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, el Grupo Folclórico Roldán del Altoaragón, el Grupo Folclórico San Lorenzo y el Grupo Folclórico Elenco Aragonés.

Por la mañana, a las 8.00 horas, se soltarán las vaquillas en la plaza de toros y a las 9.30 horas, el Palacio de Congresos, acogerá la tradicional Fiesta homenaje a las personas mayores, en la que se servirá un almuerzo a base de migas, se entregarán los premios de los diferentes juegos y campeonatos y actuará el Dúo Caprice.

A continuación, tendrá lugar el II Gran Premio 'San Lorenzo' femenino de ciclismo, por circuito urbano y durante el resto de la mañana se celebrarán varias eucaristías, habrá parque infantil de hinchables en el barrio de Santo Domingo y San Martín, charangas y pasacalles.