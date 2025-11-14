La ciudad de Huesca ilumina la Navidad con un despliegue de luces en casi 40 calles y plazas

HUESCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha esta semana los trabajos de instalación de la iluminación navideña, que este año ofrecerá un despliegue en el que casi 40 calles y plazas de la ciudad lucirán motivos decorativos gracias a la combinación de medios municipales y nuevas piezas alquiladas a una empresa especializada.

La compañía adjudicataria, Grupo Ximenez, con más de 75 años de trayectoria en el sector y un contrato valorado en 77.000 euros, será la encargada de desplegar un conjunto renovado de elementos luminosos que incorpora más figuras en 3D y un mayor número de puntos de luz respecto a campañas anteriores.

Toda la instalación empleará tecnología LED, lo que garantiza un consumo energético ajustado y eficiente. Entre las zonas que contarán con decoración destacan el Coso Alto y el Coso Bajo, junto a calles como Moya, Cuatro Reyes, Goya, Duquesa Villahermosa o la calle de las Cortes. A estos espacios se suman enclaves emblemáticos como la plaza de la Catedral, la plaza Luis López Allué, los Porches de Galicia, las plazas San Antonio y Santo Domingo o la plaza Navarra, entre muchos otros.

Los trabajos de montaje avanzan a buen ritmo y está previsto que concluyan el 29 de noviembre, fecha en la que se celebrará el encendido oficial de las luces navideñas.

El acto incluirá un espectáculo que dará la bienvenida a las fiestas y que invitará a oscenses y visitantes a recorrer la ciudad y disfrutar del ambiente festivo. Con esta apuesta por la iluminación, el Ayuntamiento de Huesca renueva su compromiso con el impulso del comercio local y la atracción de visitantes.