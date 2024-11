La ciudad de Huesca recibe a los usuarios de la residencia de Villafranca de Ebro

HUESCA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 57 residentes de la residencia Jardines de Villafranca, sita en Villafranca de Ebro (Zaragoza), en la que han fallecido diez usuarios, a consecuencia de un incendio, han sido trasladados al nuevo edificio de Vitalia en Huesca, situado en la calle San Jorge.

A su llegada, Cruz, una de las usuarias ha relatado lo que han vivido. "De repente las chicas de noche, las auxiliares, nos han empezado a tocar en las puertas pidiendo que saliéramos de las habitaciones y, al abrir la puerta estaban los pasillos llenos de humo y las personas que podíamos salir lo hemos hecho y hemos ayudado a los que no podían, hasta que ha llegado la policía, bomberos y guardia civil".

Ha contado que "todo era humo y humo", al tiempo que ha dejado claro que "todos han reaccionado muy rápido, la atención ha sido súper rápida, tanto por parte de las chicas, como de la policía y la Guardia Civil, sanitarios, también la gente del pueblo, la gente ha sido estupenda".

"NO LO HE PODIDO SACAR"

Otro de los usuarios afectados, Alfonso, ha manifestado que no ha podido salvar a su compañero de habitación, que iba en silla de ruedas. "Era un compañero, un amigo y lo siento mucho pero es así, no lo he podido sacar, lo he llamado cuarenta veces, pero no se despertaba, compartíamos habitación".

El Ayuntamiento de Huesca ha convocado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a causa del incendio en la residencia de ancianos.

El Gobierno de Aragón ha declarado un día de luto en la comunidad autónoma, en honor a la memoria de las 10 personas que han fallecido en la madrugada de hoy en la residencia de mayores de Villafranca de Ebro, víctimas de un incendio.

El luto comenzará a las cero horas del día de hoy, 16 de noviembre y finalizará a las cero horas del día 17. Durante el luto, las banderas oficiales en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón ondearán a media asta.