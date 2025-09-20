Ciudadanos llama a la regeneración democrática frente "al ruido, la corrupción y la inoperancia del bipartidismo"

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha celebrado este sábado en Zaragoza su Consejo General, en el que ha aprobado una declaración política con la que se propone marcar el rumbo de la formación en un contexto, señala, de "creciente desafección ciudadana hacia la política".

El secretario general del partido, Carlos Pérez-Nievas, ha subrayado que "PSOE y PP han convertido la democracia en una partitocracia al servicio de sus intereses, manoseando las instituciones y subordinando los órganos de control al poder de turno".

A su juicio, "España no necesita más polarización ni más populismo, sino una alternativa limpia y valiente que devuelva la política al servicio del ciudadano".

Durante el encuentro, Ciudadanos ha alertado de que la falta de transparencia, la corrupción en las altas esferas institucionales y la incapacidad de los grandes partidos para responder a los problemas reales de la sociedad "han generado un desprecio creciente hacia la política, especialmente entre los jóvenes".

Frente a esta situación, Ciudadanos ha reafirmado su compromiso con la regeneración democrática, con la voluntad de sumar fuerzas desde la moderación y de construir, junto a la sociedad civil, una alternativa firme frente al ruido, la corrupción y la inoperancia que caracterizan al actual bipartidismo.

Pérez-Nievas ha insistido en que "Ciudadanos nació para defender la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y hoy reafirmamos ese compromiso con más fuerza que nunca. Vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos que están hartos de ser rehenes de los dos viejos partidos y de sus socios nacionalistas".

En clave aragonesa, el coordinador autonómico de Ciudadanos, José Ramón González Barriga, ha defendido que "nuestro objetivo prioritario es recuperar la confianza de los ciudadanos y consolidar una base territorial fuerte en Aragón, ofreciendo soluciones eficaces para una comunidad más moderna, dinámica y eficiente".

González Barriga ha recordado que Aragón es hoy la comunidad donde Ciudadanos cuenta con un mayor número de cargos municipales tras las elecciones de 2023, con más de 170 ediles repartidos por las tres provincias, y ha remarcado el compromiso de la nueva Junta Autonómica "con un proyecto liberal, progresista y leal a los principios de Ciudadanos, centrado en la mejora de los servicios públicos y en la construcción de un Aragón con más fuerza, proyección y liderazgo".

Con este Consejo General, celebrado en Zaragoza, Ciudadanos inicia una nueva etapa en la que pretende convertirse de nuevo en la alternativa regeneradora, moderada y liberal que España necesita.