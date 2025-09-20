Civiac (Vox) defiende la gratuidad de las aulas de madrugadores, "conpreferencia para las familias trabajadoras"

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha reclamado al Ministerio de Igualdad "ampliar la financiación de las aulas de madrugadores dentro del Programa Corresponsables hasta el 100% de su coste".

Al mismo tiempo, ha incidido en que "mientras ese dinero llegue, lo tiene que cubrir el Gobierno de Aragón, especialmente para sufragar la hora de madrugadores para las familias trabajadoras".

Para Civiac, "lo peor de todo es ver cómo PP y PSOE se echan las culpas", con las declaraciones cruzadas de la consejera de Educación del ejecutivo autonómico, Tomasa Hernández; y las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Por el contrario, ha señalado que "Vox defiende ayudar a la España que madruga". En esta línea, ha recalcado que "debe establecerse un criterio de preferencia claro: priorizar a los niños cuyos padres y madres se encuentren en situación activa de empleo". En consecuencia, su grupo defenderá próximamente una iniciativa para tal efecto en las Cortes de Aragón.

"Buscamos restablecer la justicia social verdadera, donde el esfuerzo y la contribución al bien común son recompensados. Al instar al Gobierno de España a finalizar de forma más amplia las aulas de madrugadores, y exigir al Gobierno de Aragón que garantice su gratuidad con preferencia para familias trabajadoras, se defiende un modelo de sociedad basado en el trabajo y la igualdad real", ha sintetizado.