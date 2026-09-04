Clara Sánchez, Boticaria García, César Bona y Lorenzo Silva, entre otros, en 'Martes de libros' de Fundación Ibercaja

El doctor Javier Butragueño y la divulgadora científica Boticaria García presentan el 15 de septiembre 'Mujeres de hierro' en el ciclo 'Martes de libros' de Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja comienza su programación cultural para este nuevo curso con uno de sus programas más consolidados y exitosos: 'Martes de libros'. Los encuentros literarios vuelven al Patio de la Infanta tras el verano y contarán nuevamente con los escritores más relevantes del ámbito nacional. Estas primeras conversaciones hasta final de año estarán protagonizadas por Clara Sánchez, Boticaria García y Javier Butragueño, José Ángel González Sainz y Javier García Campayo, César Bona Rodrigo Cortés, Dolores Redondo, Alejandro Palomas, Lorenzo Silva, César Pérez y el filósofo José Antonio Marina.

El primer 'Martes de libros' de este curso tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre, a las 19.00 horas, con la participación de Clara Sánchez, académica de la RAE y una de las pocas escritoras que reúne en su trayectoria los premios Alfaguara, Nadal y Planeta, que presenta su novela Lo inexplicable, en conversación con el también escritor y crítico literario, Ricardo Lladosa.

En esta historia de suspense psicológico, una joven niñera comienza a sospechar que el pequeño al que cuida esconde un misterio imposible de explicar.

El siguiente martes, el 15 de septiembre, será el turno de la divulgadora científica Boticaria García y el doctor Javier Butragueño con su propuesta 'Mujeres de hierro', donde ofrecen respuestas rigurosas y prácticas a muchas de las preguntas que acompañan a la perimenopausia y la menopausia.

Los autores plantean un auténtico manual de supervivencia metabólica que explica, con un lenguaje cercano y un sólido respaldo científico, qué ocurre durante esta etapa de la vida y cómo afrontarla mediante hábitos sencillos y realistas.

Esa misma semana, habrá una cita especial, el día 17, centrada en la salud mental y su relación con la literatura. En torno a la obra 'La vida pequeña', de José Ángel González Sainz, el escritor conversará con el catedrático y psiquiatra Javier García Campayo, y con la doctora Ana López Trenco, gerente de ASAPME, en un diálogo que invita a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

A través de este libro, se propone una nueva forma de mirar el mundo, para detenerse, observar y redescubrir el valor de lo que suele pasar desapercibido.

Un día después, el viernes 18, será el turno de la psicóloga y psicoterapeuta Marta Martínez Novoa, que presenta 'Familias que duelen (sin querer). Cómo dejar de repetir patrones y construir el refugio que mereces'.

A través de esta propuesta, explica la influencia de nuestra historia familiar en la forma que tenemos de relacionarnos y en nosotros mismos.

El mes de octubre comenzará con César Bona, aragonés referente en la educación y la divulgación que presentará el día 2 en el Patio, su último libro: 'El reto de ser humanos', donde reflexiona sobre los cambios que provoca la revolución tecnológica y el auge de la IA, a través de 8 competencias esenciales para desarrollar la autonomía personal, fortalecer las relaciones con los demás y construir una vida con sentido.

Para cerrar este mes, el día 30, volverá al Patio de la Infanta, el director, escritor y guionista Rodrigo Cortés que presentará su obra 'Hija del cielo', en la que relata la historia de un lugar, de una niña, de un amor, pero ante todo la historia de dos voces: la del narrador, precisa y tallada, y la de la propia niña, de lengua dislocada y silvestre, tumultuosa, capaz de contar el espanto con naturalidad casi cómica.

El día 3 de noviembre, tan solo unas semanas después de su publicación, la aclamada escritora Dolores Redondo presentará una vez más, nueva novela en el Patio de la Infanta.

Bajo el título 'Todas las noches, todas las ciudades', explora el momento en que un escritor deja de distinguir su propia voz de la de los personajes que ha creado, cuando el protagonista de su novela, el autor más célebre de su generación se convierte en el principal sospechoso de una serie de asesinatos que reproducen con inquietante exactitud los crímenes descritos en su última novela.

Los últimos encuentros del año reunirán a Alejandro Palomas, con su novela Casa, el 24 de noviembre; Lorenzo Silva, que presentará 'Con nadie' el 1 de diciembre; César Pérez Gellida y su obra 'La piel de una gota' el día 10, y, por último, el filósofo José Antonio Marina, con 'La vacuna contra las adicciones', el 15 de diciembre.

Martes de libros continuará en el mes de enero de 2027 con Carmen Posadas y su novela Las Mitford, el día 19; Fernando J. Múñez con su obra Héroes de ceniza, el 26; y ya en febrero, el criminólogo Vicente Garrido presentará 'Personas diana' el 2 de febrero.