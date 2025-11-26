Cobos (PP) exige a Sánchez que "deje de poner palos en la rueda" en la política de vivienda pública que impulsa Azcón

La diputada del PP Aragón Susana Cobos. - PP.

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP Susana Cobos ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "deje de poner palos en la rueda a la política de vivienda pública impulsada por el Ejecutivo de Jorge Azcón y que acaba con los agravios entre territorios en un problema esencial para los aragoneses y los españoles".

Cobos defenderá este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes, una iniciativa en la que, entre otras cosas, se exige al Gobierno de Sánchez la reversión inmediata de los suelos de la calle Margarita Xirgu en Zaragoza y que "trate a Aragón en condiciones de igualdad, poniendo a disposición de la Comunidad Autónoma los mismos instrumentos de cesión o uso de suelo público estatal que está aplicando en otras comunidades, como es el caso de Cataluña".

"Mientras Aragón ve vetados sus proyectos, Cataluña ha recibido la cesión masiva de 13.000 viviendas y 300 solares de la Sareb, fruto de los acuerdos del PSOE con ERC. Estamos hablando de una operación de gran dimensión que demuestra que el Gobierno central sí dispone de voluntad cuando se trata de satisfacer a sus socios independentistas pero se niega a actuar cuando se trata de un territorio, como es nuestro caso, que no forma parte de sus alianzas de poder", ha denunciado la diputada popular.

La portavoz de Vivienda del PP ha recordado que desde el inicio de la legislatura, "el Gobierno de Jorge Azcón ha trabajado con seriedad y rigor, lo que ha permitido impulsar ya más de 2.200 viviendas de precios asequibles, una cifra que llegará a las 5.000 en los próximos dos años". "Frente a esta política seria y necesaria vemos cómo Aragón es perjudicado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no por razones técnicas ni jurídicas, sino que lo hace por voluntad política, para frenar la mayor política de vivienda pública para nuestros jóvenes en una década. Basta ya de castigar a los aragoneses, basta ya de crear problemas en vez de colaborar en las soluciones".

Por ello, la diputada popular ha instado a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón, a "hacer algo por los aragoneses". "Debe exigir un trato igualitario para Aragón, también en materia de vivienda, es increíble que consienta este trato discriminatorio que perjudica a los aragoneses", ha concluido.