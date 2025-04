Cobos (PP) llevará al Pleno de las Cortes una PNL para exigir al Gobierno de España apoyo para retirar el amianto

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en las Cortes de Aragón Susana Cobos defenderá en sesión plenaria una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España que elabore un plan para impulsar la retirada del amianto de los edificios públicos y particulares, así como que conceda ayudas a los Ayuntamientos para este fin.

En rueda de prensa, Cobos ha observado que la presencia del amianto afecta a la salud general, la protección de los trabajadores y la gestión ambiental, puesto que la liberación de fibras de amianto cuando se realizan obras en edificios "puede conllevar riesgos para la salud", recordando que el Gobierno de España prohibió el uso de amianto en 2001 y la UE en 2003 mediante una directiva, instando el Parlamento europeo en 2013 a realizar un inventario y mapas de localización para elaborar planes de acción antes de 2028.

Las Cortes Generales aprobaron en 2022 una ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular "que establece la obligación para los Ayuntamientos de elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario de retirada", normativa aprobada "sin proveer ningún tipo de apoyo técnico, financiero o logístico para las entidades locales, legislando desde el desconocimiento de la realidad municipal y exigiendo a los Ayuntamientos un trabajo técnico y costoso sin proporcionar ni medios, ni tiempo ni ayudas económicas".

La parlamentaria del PP ha atribuido este proceder a "la práctica habitual del Gobierno de Pedro Sánchez del 'yo invito y tú pagas', la inacción", de forma que a día de hoy, tres años después, no hay "un verdadero plan estatal de gestión del amianto".

Cobos ha asegurado que Aragón no tiene problema para gestionar "adecuadamente" estos residuos, pero "hay comunidades que carecen de instalaciones para depositar estos residuos" y "debe ser el Estado quien establezca obligaciones claras para gestionar estos residuos, que no se pueden reciclar" y así evitar "el turismo de residuos".

En la iniciativa, Cobos ha pedido que el Gobierno de España elabore un plan "que concrete las medidas para que todas las comunidades autónomas planifiquen y tengan resuelto en qué vertedero depositar el amianto" y también "no abandonar a los Ayuntamientos" porque "el Gobierno de Sánchez ha dejado completamente solos a los Ayuntamientos".

"Seguimos sin coordinación y sin respuesta y exigimos que se dote a las entidades locales de medios suficientes, de un sistema de coordinación y planificación entre las comunidades para asegurar que todas puedan retirar el amianto de forma segura y sin colapsar los vertederos existentes, y que se actúe con seriedad".

Para Cobos "no puede ser que legislen desde un despacho de Madrid y luego miren a otro lado descargando toda la responsabilidad en los Ayuntamientos; no puede ser que exijan resultados cuando ellos no han hecho su trabajo".