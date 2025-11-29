Cofradía de La Humildad y Dulce Nombre anima a visitar su rastrillo solidario y asistir al concierto de Santa Cecilia

Cartel del Concierto de Santa Cecilia de este sábado en la Iglesia de Santa Mónica --calle Doctor Palomar, 53--, - COFRADÍA DE LA HUMILDAD Y DULCE NOMBRE

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre de Zaragoza lleva a cabo este fin de semana la XI edición de su Rastrillo Solidario en la Casa de Hermandad, ubicada en la Calle Manuela Sancho, 43 duplicado.

Este rastrillo, que a lo largo de los años se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario solidario de la cofradía y de los rastrillos propios de estas fechas navideñas, representa una ocasión única para unir convivencia, servicio y compromiso social.

Los puestos permanecen abiertos este sábado en horario de tarde de 17.30 horas a 20.00 horas y este domingo de 10.30 horas a 14.00 horas y de 17.30 horas a 20.00 horas.

La recaudación íntegra del rastrillo se destinará a la Hermandad del Refugio, apoyando así su labor diaria de atención a personas y familias vulnerables.

Cada artículo adquirido y cada aportación realizada se convertirán en un apoyo directo para quienes más lo necesitan, reflejando la profunda vocación de ayuda al prójimo que define a la cofradía de La Humildad y Dulce Nombre.

Quienes acudan este sábado no pueden perderse como evento señalado el Concierto de Santa Cecilia 2025, que comienza a las 19.00 horas en la Iglesia de Santa Mónica --calle Doctor Palomar, 53--, sede canónica de la hermandad y cofradía.

Tras varios años de ausencia, este esperado concierto regresa con renovada ilusión y fuerza, reuniendo a los Ministriles de Zaragoza y al Coro Amici Musicae - Voces Blancas, quienes ofrecerán una velada musical llena de belleza, emoción y espiritualidad. El donativo recaudado --10 euros la entrada hasta completar aforo-- durante el concierto también se destinará íntegramente a fines benéficos propios de la bolsa de Caridad de la cofradía.

El hermano mayor, Alejandro Longines, ha querido destacar la dimensión humana y espiritual de estas actividades: "Para nuestra Cofradía, la solidaridad no es solo un gesto, sino una forma de vivir la fe. Este rastrillo simboliza la importancia de estar al lado de quienes atraviesan dificultades y necesitan apoyo. Pero también es un momento de hermandad entre todos los cofrades, que nos unimos movidos por el amor a los demás y por el deseo de construir una comunidad más fraterna y comprometida."

El XI Rastrillo Solidario y el concierto de Santa Cecilia aspiran no solo a recaudar fondos, sino a convertirse en un espacio para compartir, reencontrarse y fortalecer los lazos entre cofrades, vecinos y zaragozanos.

"Es una oportunidad para vivir la fe desde la acción, para sentir que cada gesto suma y que la caridad, cuando se vive en comunidad, multiplica su alcance", añade Longines.

La Hermandad invita a toda la ciudadanía a participar en estos días de solidaridad, música y convivencia, a recorrer los puestos del rastrillo, a disfrutar del concierto y a formar parte de un fin de semana donde generosidad, cultura y fe se unen para transformar realidades y sembrar esperanza.