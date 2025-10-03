El colectivo Parque Bruil aplaude la adjudicación provisional de fondos UE para regenerar el entorno

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo vecinal Parque Bruil-Aloy Sala-Tenerías ha celebrado la adjudicación provisional de 6,1 millones de euros de fondos europeos FEDER destinados al proyecto Revive Bruil, que ha anunciado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Se trata de un paso importante que puede marcar el inicio de la "transformación real" del barrio y el parque para el que, durante años, se ha reclamado atención institucional y medidas efectivas frente al deterioro de la zona.

"El reconocer esta inversión es una buena noticia que agradecemos, porque significa que Bruselas y Madrid han entendido que Bruil necesita un impulso. También queremos reconocer al Ayuntamiento de Zaragoza el esfuerzo realizado para presentar este proyecto y lograr la asignación de fondos europeos, un paso clave que abre una nueva etapa para nuestro barrio", ha indicado este colectivo vecinal.

El proyecto, que contempla un plan integral de regeneración urbana y social, incluye mejora de zonas verdes, rehabilitación de viviendas, apoyo al comercio local, programas de inserción laboral y actividades culturales.

Son líneas de trabajo que el vecindario lleva tiempo reclamando y que ahora cuentan con respaldo económico. Este paso adelante es fruto también del "compromiso de los vecinos, que con su participación han ayudado a poner en valor la importancia de revitalizar el barrio", han comentado.

AGRADECIMIENTO

El presidente del colectivo vecinal Parque Bruil-Aloy Sala-Tenerías, Luis Bernad, ha trasladado su agradecimiento expreso a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por el "impulso dado a este proyecto y por su colaboración" en la obtención de los fondos europeos.

A colación, se han ofrecido a colaborar con las autoridades para que los fondos se gestionen "con transparencia y con la máxima participación del vecindario". Este logro es una "buena noticia" para el barrio y abre una oportunidad que "debemos aprovechar entre todos", han instado.

El Colectivo Vecinal Parque Bruil-Aloy Sala-Tenerías agrupa a vecinos implicados en la revitalización del barrio con el objetivo de dar voz a sus necesidades y recuperar la vida social y cultural del parque Bruil y su entorno, construyendo una comunidad más unida, segura y activa.