El Colegio de Enfermería de Zaragoza reclama más personal y medios ante posibles rebrotes de la pandemia

ZARAGOZA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Zaragoza ha reclamado este martes, 12 de mayo, jornada en la que se celebra el día internacional de esta profesión, más dotación de personal y medios "para que las futuras oleadas" de la pandemia del coronavirus y "de otras epidemias no se ceben con los profesionales sanitarios como ha ocurrido en este caso, con contagios masivos y muertes".

En una nota de prensa, el colegio ha recordado que cada 12 de mayo, fecha del nacimiento de la pionera de la Enfermería moderna, Florence Nightingale, profesionales de todo el mundo celebran su día internacional.

Este año, "con el planeta en vilo por los estragos del coronavirus", una jornada en la que el Colegio de Enfermería de Zaragoza, que representa a más de 6.000 personas, ha agradecido el "esfuerzo y compromiso" de todos ellos cuidando a los pacientes en esta crisis sanitaria, "como siempre lo hacen".

A su entender, "es el momento de potenciar el liderazgo enfermero para el sistema sanitario que necesitamos", así como al conjunto de profesionales sanitarios "como garantes del Sistema Nacional de Salud".

Por otra parte, esta organización colegial ha transmitido su agradecimiento a la población zaragozana y aragonesa "por su civismo, compromiso y solidaridad con la profesión", para afirmar que los aplausos que los ciudadanos han dado cada tarde desde sus balcones durante el confinamiento por la pandemia "han sido el bálsamo que nuestros vecinos y paisanos nos han brindado en estos momentos tan difíciles".

DIMISIÓN DE VENTURA

Este colegio profesional se ha referido a las declaraciones de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, que la semana pasada dijo que hacer materiales de protección caseros para hacer frente a la COVID-19 era "estimulante" para los trabajadores sanitarios y por las que ya ha pedido disculpas.

A su entender, este tipo de pronunciamientos "no hacen más que ahondar el daño y la sensación de irrelevancia que tenemos como colectivo ante los ojos de la clase política", que suman en Aragón más de 10.000 profesionales, "mujeres y hombres comprometidos, no silo con sus pacientes, si no con toda la sociedad".

Por eso, en este día internacional "exigimos el máximo respeto y nos reiteramos en nuestra petición de solicitud de dimisión de la consejera", además de sumarse a la campaña de recogida de firmas pidiendo que abandone su cargo.