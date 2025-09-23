El colegio público Río Ebro gana el II Concurso de Dibujo sobre Educación Vial de la Policía Local de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colegio público Río Ebro se ha alzado con el primer premio de la segunda edición del Concurso de Dibujo sobre Educación Vial, organizado por la Policía Local de Zaragoza.

El certamen, celebrado en el Cuartel Palafox, ha reunido a alumnos de varios centros de la ciudad que, a través de sus creaciones artísticas, han mostrado la importancia de la seguridad vial en la vida cotidiana.

El consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, que ha estado acompañado de la concejal delegada, Ruth Bravo; y el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano, ha destacado el valor pedagógico de la iniciativa y ha felicitado a los escolares por su implicación.

"Con solo 11 años --ha elogiado Lorén-- ya estáis demostrando que sois capaces de dar grandes lecciones, no solo con vuestros dibujos, sino también en vuestro día a día: cuando no cruzáis en rojo, cuando os ponéis el casco en la bici o en el patinete, cuando os abrocháis el cinturón o cuando cogéis de la mano a vuestros mayores en una situación peligrosa. Gestos simples que salvan vidas, las vuestras y las de vuestros seres queridos".

Ángel Lorén ha querido agradecer expresamente la labor del centro educativo y ha agradecido esta dedicación a la directora, al tutor de la clase y a todo el profesorado. "Entre todos hacemos de Zaragoza una ciudad más segura, y por eso somos la única ciudad de España con un plan urbano de seguridad vial", ha resumido.

Durante su intervención, el consejero municipal también ha recordado el papel de la Escuela de Educación Vial, que cada año recibe a 6.600 alumnos. "Es un lugar único, donde aprendéis de forma divertida a convivir con seguridad en la calle. Este concurso y la Escuela forman parte de un mismo camino: el de educar ciudadanos responsables, atentos y solidarios", ha afirmado.

El acto ha concluido con la entrega de reconocimientos y un fuerte aplauso a los participantes. En su intervención, Lorén le ha dicho: "Cuando he visto vuestras creaciones me doy cuenta de que el futuro está en buenas manos. Respetar las normas de tráfico es respetar la vida".