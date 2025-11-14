Colegios aragoneses participantes en la XI Retotech de Fundación Endesa reciben kits de robótica para sus proyectos. - FUNDACIÓN ENDESA

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 37 colegios de Aragón que participan en la XI edición de RetoTech de Fundación Endesa han recibido este viernes kits dotados de materiales tecnológicos para que preparen sus proyectos de robótica.

Los centros educativos han recibido este material en un acto de entrega simbólica en el que han participado el director general de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón, Jose María Cabello, y el director territorial de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner.

Al encuentro, que se ha celebrado en el Centro de Profesorado María de Ávila, han acudido también la directora del Centro, María Teresa León, y la responsable de proyectos de Fundación Endesa, Alba Padillo.

RetoTech, que celebra este año su undécima edición, es una iniciativa educativa con la que Fundación Endesa acerca y promueve el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM --ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-- entre los jóvenes en los centros educativos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Canarias, así como en el distrito de Lisboa.

En colaboración con las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas participantes y el apoyo de BQ Educación, el programa reta a los centros educativos a desarrollar durante el año escolar un proyecto tecnológico que incluya robótica que esté enfocado a resolver problemas de su entorno escolar o social.

Ignacio Montaner ha destacado que con este proyecto de Fundación Endesa quieren "no solo acercar la tecnología y la innovación a las aulas, sino también ayudar a los estudiantes a buscar soluciones creativas y sostenibles para los problemas reales de su entorno, inspirando a los jóvenes a desarrollar las competencias necesarias para liderar el futuro tecnológico".

En esta undécima edición, Fundación Endesa ha seleccionado 286 centros educativos para participar. De ellos, 37 centros educativos pertenecen a Aragón, 13 son grupos de Educación Primaria y 24 de Educación Secundaria.

Además, los profesores de cada centro educativo seleccionado cuentan con formación online y presencial centrada en los dos bloques del programa: robótica y programación. Estos cursos podrán ser reconocidos con los créditos correspondientes según la normativa de cada comunidad autónoma.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Fundación Endesa otorgará un total de 24 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se entregarán en los ocho festivales autonómicos que tendrán lugar al finalizar este curso escolar 2025-2026.

Tres de ellos serán los Premios Fundación Endesa, de carácter nacional, que incluirán licencias de acceso a itinerarios digitales Bitbloq.

Además, se entregarán 14 Premios Profesor en el ámbito autonómico, dos por cada comunidad autónoma participante, que consisten en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D.

Por último, se darán siete premios por parte de un jurado de Endesa, uno por cada comunidad autónoma participante, para aquellos proyectos enfocados en la sostenibilidad, la eciencia energética o la mejora del planeta.

RETOTECH

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España y Portugal. En sus once años de trayectoria, ha involucrado a más de 1.400 centros educativos, 60.000 alumnos y 5.000 profesores.

Más allá de las cifras, el programa ha contribuido a integrar la robótica, la programación y la innovación tecnológica en el aula, fomentando un aprendizaje práctico y conectado con la realidad actual del alumnado.