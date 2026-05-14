Los Colegios de Médicos de Aragón exigen retirar la campaña 'Pregunta a tu enfermera' por "invadir competencias"

Campaña 'Pregunta a tu enfermera'. - COLEGIO DE ENFERMERÍA

ZARAGOZA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Aragón ha expresado su "más enérgica protesta" ante el respaldo institucional del Gobierno autónomica a la campaña publicitaria 'Pregunta a tu enfermera' y ha exigido su retirada, al considerar que puede "invadir competencias médicas" y "vulnerar la seguridad del paciente".

Así, la institución colegial ha advertido de que algunos de los mensajes de la campaña "pueden generar confusión en la ciudadanía sobre las competencias de los distintos profesionales sanitarios y vulnerar la seguridad del paciente".

Por ello, ha remitido una carta formal al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, y ha trasladado también su posición al Colegio de Enfermería de Zaragoza, instando a ambas partes a "actuar con responsabilidad" en una cuestión "directamente relacionada con la seguridad asistencial".

Según el Consejo de Colegios de Médicos, la campaña podría vulnerar los principios de jerarquía clínica recogidos en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, al sugerir que "determinados síntomas vinculados a enfermedades crónicas, infecciones o cefaleas recurrentes pueden ser diagnosticados por personal de enfermería".

Además, para la institución, este tipo de mensajes "puede favorecer retrasos diagnósticos y generar situaciones de inseguridad asistencial, además de aumentar el riesgo de litigiosidad por posible intrusismo profesional".

Del mismo modo, los tres Colegios de Médicos aragoneses han rechazado que la Estrategia de Cuidados de Aragón "pueda utilizarse como justificación para desplazar al médico de la primera línea diagnóstica" y han recordado al Departamento de Sanidad que "tiene la obligación de garantizar que la información dirigida a la población sea veraz, clara y respetuosa con las competencias de cada profesión sanitaria".

Han pedido también la apertura de una mesa técnica de trabajo en la que los colegios profesionales médicos puedan evaluar el impacto real de estas estrategias en la seguidad asistencial en Aragón.