La Comarca de las Cinco Villas anima el otoño con 48 propuestas culturales 'Al Abrigo'

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La Comarca zaragozana de las Cinco Villas llena el territorio este otoño de eventos culturales en una nueva edición del programa 'Al Abrigo' con hasta 48 espectáculos de música, circo, magia, títeres, teatro y cuentacuentos, pensados para públicos de todas las edades, con los que se pretende animar el turismo.

El programa comenzó el pasado sábado, 4 de octubre, en Luesia (Zaragoza), con el circo de Alehop. Durante el puente del Pilar, las propuestas llegarán hasta Uncastillo (Teatro Entrebambalinas, 18.00 horas, Centro de Día) y Undués de Lerda (Marta Zapata -magia-, a las 17.00 horas, en la ludoteca), para continuar, ya el 19 de octubre en El Sabinar (Luis Macías -magia-, a las 18.00 horas, salón polivalente).

El 25 de octubre, con las propuestas que se llevarán a cabo en Ejea de los Caballeros (Pinsueño --cuentacuentos--, a las 17.30 horas, en la Biblioteca (sala de danza), El Bayo (Borboloeta -cuentacuentos, 18.00 horas, salón del cine) y Urriés (Rubén Díaz -magia-, 17.00 horas, Hogar Social).

El resto de los meses en que se desarrolla el programa incluye una oferta variada, con actuaciones musicales, espectáculos de circo, magia, títeres, teatro y cuentacuentos, pensados para públicos de todas las edades. Todas estas propuestas complementan la que la comarca lleva a cabo durante los meses de verano con el nombre 'A la fresca en Cinco Villas', haciendo un total de 155 a lo largo del año. Para ello, la comarca invierte en este programa 120.000 euros de su presupuesto comarcal.

Gracias a las programaciones 'Al abrigo' y 'A la fresca' se consigue dar dinamismo cultural a la zona. Así, cada municipio ha podido seleccionar sus actuaciones preferidas de entre las propuestas ofertadas, hasta completar tres entre ambos programas, vigilando que los espectáculos no coincidan.

De manera que los municipios cercanos sean diferentes, "favoreciendo así una programación diversa y de mayor calado que permita el movimiento entre vecinos de municipios diversos", comenta el consejero de Cultura y Turismo de la Comarca de Cinco Villas, Armando Soria.

"Tanto A la fresca, como Al abrigo, forman parte de la estrategia de la Comarca de Cinco Villas para dinamizar la vida cultural en sus municipios, muchos de ellos de pequeña población", reconoce Soria. Algo "importante" porque los municipios no tienen mucho presupuesto para poder hacer este tipo de espectáculos, en especial, los más pequeños", indica el consejero de Cultura.

No obstante, ambas programaciones tienen componentes diferentes, ya que A la fresca sirve "para potenciar las noches de verano y el uso de espacios al aire libre, para dinamizar los pueblos en un momento en el que están llenos de vecinos", dice Armando Soria. Sin embargo, Al abrigo "es para fomentar que los vecinos salgan, para que socialicen, especialmente los mayores, aunque la climatología no acompañe. De ahí, que se programen espectáculos más íntimos y para espacios más pequeños y recogidos", matiza Soria.

TURISMO CULTURAL

Gracias a la puesta en marcha de este tipo de programación, que en la Comarca de Cinco Villas tiene ocho años de vida, se ha visto como aumentaban los datos de visitantes que acuden a la zona movidos por las propuestas culturales. De manera que programas como A la fresca o Al abrigo "se convierten en un revulsivo turístico de primer nivel", reconoce el presidente comarcal, Santos Navarro.

Así, según los datos que arrojan las estadísticas elaboradas por el IAEST (Instituto Aragonés de Estadística), a través de los datos recopilados gracias a las consultas realizadas en las oficinas de turismo ubicadas en la comarca, las consultas de visitantes sobre temas culturales se han incrementado en la comarca en un 149% durante los meses de julio a septiembre, y en un 60% si la referencia se toma de enero a septiembre de 2025.

Además, las relativas a festivales han crecido en un 119% --de enero a septiembre--, aunque, en este caso, las consultas realizadas de julio a septiembre, la cifra ha descendido con respecto al año anterior.

En total, durante los meses de julio a septiembre han pasado a hacer consultas por las oficinas de turismo comarcal 14.621 visitantes (un 7% menos que en el mismo periodo del año anterior), registrándose un total de 38.463 turistas los que han acudido a la comarca de enero a septiembre de este año.

Este descenso puede justificarse porque "la zona no tiene su mayor referencia turística durante los meses de verano, ya que son los meses de otoño los que más afluencia de personas registra", comenta el presidente comarcal, Santos Navarro.

Este hecho viene motivado porque la zona gusta mucho a las personas que practican senderismo, cuyas consultas se han incrementado en lo que va de año en un 39%; en un 56% las consultas sobre merenderos y zonas naturales, la misma cifra que las relacionadas con eventos deportivos.

También se han incrementado, en lo que va de año, las consultas relacionadas con viajes con niños -en un 164%-, el turismo de compras -en un 224%- y las oleoturismo y enoturismo, relacionadas, estas últimas "con el desarrollo de acciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística que está impulsa la comarca desde el 2022", indica el máximo responsable comarcal.

ORIGEN DE LOS VISITANTES

En cuanto a las procedencias, se han incrementado los procedentes en la zona de Zaragoza capital, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla León y La Mancha, La Rioja y Asturias en lo que va de año, siendo los murcianos los que más se han incrementado en la zona de julio a septiembre --en un 61%--, siendo los madrileños los más numerosos, con casi 2.000 personas que han pasado por las Cinco Villas durante el mismo periodo mencionado.

En cuanto al turismo extranjero, los franceses siguen siendo las más numerosos en la comarca --con un incremento de casi un 6% con respecto al año anterior--, seguidos de los de Estados Unidos (un 39% mas que en 2025), y los italianos (con un 30% más).

En verano, los franceses y los alemanes han sido los más numerosos en visitan la zona. "Desde el 20215, en que vimos que el turismo era uno de los motores económicos de la zona, hemos visto como este ámbito se consolidaba, y, de ahí, seguir apostando para que siga creciendo", concluye Navarro.