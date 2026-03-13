La Comarca de La Litera ofrece un programa de formación para el empleo en el ámbito sociosanitario

El proyecto cuenta con la participación de diez alumnas contratadas durante doce meses. - COMARCA DE LA LITERA

La Comarca de La Litera ha puesto en marcha el programa 'Formación para el empleo en el ámbito sociosanitario de la Comarca de La Litera /La Llitera', una iniciativa destinada a mejorar la formación y la empleabilidad en el sector sociosanitario dentro del territorio. Se trata de la primera edición de este programa en la comarca y forma parte de los programas experienciales TándEM de empleo y formación, que combinan aprendizaje y experiencia laboral.

El proyecto cuenta con la participación de diez alumnas contratadas durante doce meses, en los que alternarán formación y empleo. El programa se estructura en tres fases: una primera etapa de tres meses centrada principalmente en la formación, seguida de una segunda fase de tres meses y una tercera de seis meses en las que las participantes combinarán la formación con el trabajo.

La iniciativa tiene además un marcado componente social, ya que busca facilitar la formación y el acceso al empleo a personas desempleadas pertenecientes a distintos colectivos, como parados de larga duración, jóvenes menores de 30 años, víctimas de violencia de género, personas inmigrantes o miembros de minorías con mayores dificultades de inserción laboral.

Durante el proceso formativo, las alumnas obtendrán dos certificados de profesionalidad: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (nivel 1), que sirve como puerta de entrada al itinerario formativo, y posteriormente Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (nivel 2). Este recorrido permite adquirir competencias profesionales en un sector con una creciente demanda de empleo.

Además, realizarán prácticas en las residencias comarcales de Tamarite de Litera y Binéfar, donde podrán aplicar los conocimientos adquiridos y adquirir experiencia directa en la atención a personas mayores y dependientes.

La presidenta de la Comarca de La Litera, Tania Solans, ha destacado la importancia de esta iniciativa para el territorio: "Este programa representa una doble oportunidad para nuestra comarca: por un lado, mejorar la formación y las oportunidades laborales de personas que tienen más dificultades para acceder al empleo, y por otro, reforzar un sector tan importante como el sociosanitario, clave para cuidar a nuestros mayores y garantizar servicios de calidad en el territorio".

Este proyecto se desarrolla en el marco de los Programas TándEM 2025 y está financiado con fondos procedentes de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con la participación institucional del Gobierno de Aragón, el INAEM y el Ministerio de Trabajo y Economía Social-Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).