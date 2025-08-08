La Comarca de Sobrarbe lanza una nueva imagen con la que se identificará como destino turístico

El diseño, inspirado en el concepto de Sobrarbe,' la joya escondida del Pirineo', refleja la esencia del territorio: - COMARCA DE SOBRARBE

AÍNSA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Sobrarbe ha presentado oficialmente su nueva imagen turística, desarrollada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Esta nueva identidad busca consolidar una marca única bajo la que instituciones, empresas y asociaciones del territorio puedan proyectar Sobrarbe como un destino singular y comprometido con la sostenibilidad.

El diseño, inspirado en el concepto de Sobrarbe, la joya escondida del Pirineo, refleja la esencia del territorio: naturaleza imponente, patrimonio vivo, tradiciones arraigadas y la hospitalidad de sus gentes. El símbolo representa las capas que conforman la comarca, desde el marco físico de sus montañas y pueblos hasta su alma más auténtica..

La marca se acompaña del lema 'Sobrarbe, el Pirineo como nunca lo habías sentido', que pone en valor la experiencia sensorial y emocional que ofrece la comarca. No es solo un lugar para visitar, sino un territorio para vivir y sentir. La implantación de esta identidad gráfica se enmarca en una estrategia global para unificar la promoción turística de Sobrarbe.

A partir de ahora, cualquier acción de difusión del destino utilizará esta marca como sello común, con el objetivo de que, a corto plazo, su imagen se vincule de forma directa e inequívoca al territorio. En las últimas semanas se han celebrado reuniones con agentes locales para presentar la marca y coordinar su uso.

Asimismo, se pondrá en marcha una campaña de difusión con diversas acciones, tanto en medios tradicionales como en entornos digitales, que incluirán cartelería, redes sociales, material promocional y presencia en eventos turísticos.

Con esta iniciativa, Sobrarbe refuerza su compromiso con un modelo turístico respetuoso y sostenible, que protege su patrimonio natural y cultural a la vez que impulsa el desarrollo económico local. Una identidad visual que, más allá de su valor estético, es una declaración de intenciones: mostrar al mundo la autenticidad de un territorio único en el Pirineo aragonés.