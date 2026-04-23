La Comarca de Somontano pone en marcha su Plan de Innovación

BARBASTRO (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

La elaboración del Plan de Innovación de la Comarca de Somontano se llevará a cabo en un plazo aproximado de dos meses y medio, combinando diagnóstico, entrevistas y aportaciones de los distintos agentes del territorio, con el fin de concretar objetivos operativos y una cartera de proyectos estratégicos para los próximos años.

Por ello, la Comarca de Somontano de Barbastro inicia un proceso participativo con los vecinos, empresarios y representantes de entidades, asociaciones o agentes socioeconómicos.

El Plan de Innovación comarcal tiene como objetivo identificar oportunidades y definir nuevas líneas de actuación que respondan a las necesidades reales de quienes viven, trabajan y desarrollan su actividad en el Somontano de Barbastro. Este proyecto quiere construirse con la participación del territorio, para que no quede solo como un documento técnico. En ese sentido, se va a dar a conocer en una doble sesión que se celebrará el 29 de abril en el Centro de Congresos de Barbastro (Aula 1) a las 12.00 horas y a las 17.00 horas (cada sesión tendrá una duración de 2 horas).

Los interesados en participar deberán inscribirse en un formulario que encontrarán en la página web de la administración comarcal. Desde la Comarca animan a participar en este proceso dado que el futuro del Somontano no se construye sólo desde la planificación, sino que se precisa la colaboración de todos los vecinos y la aportación de sus experiencias, visiones e ideas para construir un territorio más innovador, sostenible y conectado.

La redacción de este Plan está financiado por el Plan de Sostenibilidad Turística Saborea Guara Somontano, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Next Generation.