La comedia y la historia de Raquel Meller protagonizan el comienzo del XXII Festival de Cine de Tarazona

El documental 'Raquel Meller: Insumisa y divina', de la zaragozana Vicky Calavia, se preestrena en la inauguración del Festival

TARAZONA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La comedia y la historia de la actriz, Raquel Meller, han protagonizado el comienzo del XXII Festival de Cine de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria', catalogado este año actividad de Interés Turístico de Aragón y que se extenderá hasta el próximo 23 de agosto.

La gala de inauguración, esta pasada noche y con el aforo completo, ha contado con la presencia del director del festival, Raúl García Medrano, quien ha resaltado la proyección de 47 cortometrajes, de los 372 recibidos, y de seis largometrajes, de los 30 recibidos.

El director ha expresado su orgullo porque este festival se haya consagrado en el panorama nacional y ahora sea considerado un "referente" tanto dentro como fuera de España. "Es un orgullo que en 22 años hayamos cubierto ese hueco. Nuestro objetivo siempre ha sido dignificar la comedia como género, ya que ha sido demasiado poco valorado injustamente", ha dicho.

El alcalde de la localidad zaragozana, Tono Jaray, ha añadido que "este festival es un evento importantísimo para la ciudad", ya que "ayuda a completar la amplia variedad de actividades que tenemos durante todo el año".

"Con la presentación de la película de Raquel Meller unimos a las personas de origen turiasonense con el cine y reivindicamos la figura de personas que nacieron aquí y que todavía hoy siguen representando a la ciudad allá dónde van", ha apostillado.

Para disfrutar del preestreno de su documental 'Raquel Meller: Insumisa y divina', hasta el Teatro de Bellas Artes de Tarazona ha viajado la cineasta zaragozana Vicky Calavia. Su película recorre la figura de esta actriz y cupletista turiasonense, de fulgurante fama nacional e internacional, pero paradójicamente hoy olvidada.

DOCUMENTAL SOBRE LA ACTRIZ DE CHAPLIN

"Raquel Meller tiene varias biografías y está muy glosada por diversos expertos, pero este documental rescata muchas imágenes de archivo de las películas de cine mudo que ella protagonizó y que eran de difícil acceso. Ha sido un privilegio poder contar con ello", ha señalado.

Con el objetivo de "seguir con la lista de mujeres ilustres por rescatar" y después de que su figura cayera en el olvido durante el Franquismo, Calavia ha llevado a cabo este documental para dar a conocer su origen humilde y cómo ella se labró su propio futuro y carrera hasta que "Charles Chaplin se fijó y le propuso protagonizar 'Napoleón' y 'Luces de la ciudad'".

Durante 70 minutos, se han podido observar las luces y las sombras de una mujer muy adelantada a su tiempo, liberada de ataduras sociales y convencionalismos. También se ha podido descubrir su personalidad fascinante y arrolladora, que elevó a la categoría de arte el género del cuplé y lo exportó al resto del mundo.

"Tarazona es una villa que no ha olvidado a una de sus turiasonenses más famosas, junto a Paco Martínez Soria, pero sé que a Raquel Meller le haría mucha ilusión verse en pantalla casi un siglo después. Se sentiría querida, después de que ella dijera siempre que sentirse así era algo que echaba en falta. Ahora se emocionaría", ha indicado la directora.

Vicky Calavia es directora, guionista y productora de documentales como 'Elvira de Hidalgo' (2021), 'Abriendo ventanas' (2021), 'María Arrondo' (2021), 'En voz alta' (2021) o 'En tu piel' (2018). Es también directora de festivales de cine, como el Festival Internacional La Mirada Tabú, y docente de lenguaje audiovisual, cine documental y experimental.

TALLER DE CORTOS

Horas antes de la inauguración, a las 17.00 horas, ha comenzado en el Salón del Centro de Mayores el Taller de Realización de Cortometrajes, que reúne un año más a participantes de la comarca y de otros puntos de España, con edades comprendidas entre los 13 y los más de 70 años.

"Tenemos una cifra consolidada de unos 6.000 espectadores entre todas las actividades del festival, así que nuestro objetivo es seguir en esa línea y que se viva cine, cine de comedia", ha añadido García Medrano.

Respecto a la declaración del festival como actividad de Interés Turístico de Aragón, ha subrayado que "supone un respaldo" ya que, como "la cultura va de la mano del turismo y de la economía", "esto ayuda a que la gente conozca el entorno y asocie Tarazona con la cultura".