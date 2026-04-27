Comienza la emisión de informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas y se prevé llegar a 500 esta semana

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ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los informes de vulnerabilidad requeridos en el proceso del real decreto de regularización de inmigrantes se ha centralizado desde este lunes, 27 de abril, en la Casa de las Culturas, dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza y la previsión es emitir los 500 hasta el fin de semana.

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha explicado que como ya se anunció la pasada semana, en la Casa de las Culturas se está atendiendo de manera presencial y con cita previa a las personas que habían registrado ya la solicitud.

La jornada se ha desarrollado con normalidad sin que se hayan producido largas esperas ni aglomeraciones. "Después de días de incertidumbre y falta de información, porque este decreto se ha hecho sin contar con los Ayuntamientos, esta mañana, al fin, ya hemos empezado a tramitar los informes", ha indicado Orós.

"Conforme vayamos aprendiendo del proceso, iremos mejorando, pero estamos contentos porque todo se ha desarrollado con normalidad", ha estimado.

En total, las trabajadoras sociales atenderán a lo largo de este lunes a 72 personas, a las que se realiza, en el momento, el informe de vulnerabilidad. Además, se ha dado información a las 300 personas que han acudido a este equipamiento municipal en busca de asesoramiento, algo que se ha ido haciendo en grupos a lo largo de toda la mañana.

Esta tarde, y en los próximos días, hay previstas además varias formaciones en árabe, francés, inglés, para informar a las personas inmigrantes que tiene dificultad con el idioma.

MÁS DE 1.570 INSTANCIAS

También que se ha habilitado un número de teléfono en la línea 900 700 107 para las personas que deseen solicitar cita previa para la elaboración del informe de vulnerabilidad.

En total, desde que comenzó el proceso, en el Ayuntamiento de Zaragoza se han registrado 1.570 instancias relacionadas con la solicitud de informes de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, en el Registro Municipal de la plaza del Pilar se ha seguido atendiendo a las personas que solicitan el certificado de empadronamiento, que muchas de ellas necesitan para acreditar su estancia en España durante el plazo mínimo que establece el real decreto de regularización. En total, este lunes se han registrado 145 instancias de empadronamiento.

En los últimos días, el Gobierno municipal ha adoptado diferentes medidas para poder atender la "avalancha" de solicitudes y las largas filas que se han formado en la Casa Consistorial.

En concreto y, además de la línea 900 ya mencionada, se ha adaptado el modelo de acreditación de la vulnerabilidad para poder continuar con su evaluación. Mientras el Gobierno de España no resuelva las dudas jurídicas existentes, se han recopilado las solicitudes registradas y se ha facilitado a los profesionales de la Casa de las Culturas el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de los expedientes.

Marian Orós ha recalcado que el Gobierno municipal ha actuado con "rapidez" para organizar el dispositivo sin afectar al funcionamiento ordinario de los servicios sociales municipales.