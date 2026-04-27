Sánchez anuncia la adjudicación de 500 millones en 18 proyectos para la descarbonización industrial

Pedro Sánchez en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la adjudicación de más de 518 millones de euros a 18 proyectos en la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico (Perte) para la descarbonización industrial.

"Si alguien quiere extraer combustibles fósiles, nuestra puerta estará cerrada, nuestra puerta es verde", ha remarcado Sánchez durante la inauguración de la segunda edición del 'Invest in Spain Summit', que reúne en Madrid a 75 multinacionales de 25 países.

En este sentido, el presidente ha avanzado la adjudicación de más de 500 millones de euros a 18 proyectos en la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico (Perte) para la Descarbonización Industrial, en una resolución provisional cuya convocatoria se anunció en el Congreso Nacional de la Industria en febrero, hace apenas un par de meses.

Ante los inversores, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor la apuesta que está realizando España desde hace unos años por la transición verde. "Ya no somos una colonia de combustibles fósiles, sino una metrópolis de energías renovables", ha recalcado.

Sánchez ha trasladado a los inversores que, más allá de la posición geográfica privilegiada y la posición geopolítica equilibrada, España ofrece certidumbre legal, un entorno competitivo y un contexto institucional estable.

Antes de su intervención, Sánchez ha mantenido en el mismo lugar donde se celebra el evento, el Teatro Real de Madrid, una reunión con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y con el director general de Dow Chemical Ibérica, Antonio Logroño.

Este gran foro internacional, que el año pasado estuvo interrumpido por el apagón, reúne al Gobierno con 75 inversores extranjeros de 25 países para reforzar la atracción de inversión en España e impulsar nuevas alianzas.

Uno de los elementos centrales del foro va a consistir en la celebración de 170 reuniones bilaterales, denominadas B2B, entre las empresas y el Gobierno. Además, el Ejecutivo facilitará cualquier encuentro entre consejeros autonómicos y aquellas empresas que muestren interés en invertir en una comunidad concreta.

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