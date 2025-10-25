Comienza la instalación de balizas luminosas en 15 pasos peatonales de la Avenida de Madrid

Operarios trabajando en uno de los pasos de cebra de la Avenida Madrid, vía en la que se van a instalar 15 balizas luminosas en las zonas de paso de peatones. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado los trabajos para la instalación de balizas luminosas en 15 pasos de peatones de la Avenida de Madrid. El objetivo de esta mejora es incrementar la seguridad vial para los peatones en esta calle, instalando en las aceras un sistema que reforzará la señalización semafórica para alertar a los peatones del paso de vehículos.

Esta iniciativa forma parte de las mejoras introducidas al Presupuesto Municipal desde el grupo municipal de Vox. Los trabajos, con un plazo de ejecución de 9 meses, suponen una inversión de 275.000 euros.

Las balizas serán instaladas por la empresa Cerma y Arriaxa, a la que ha sido adjudicado el concurso público de suministro, instalación y puesta en marcha de las mismas.

La ubicación de las nuevas señales luminosas coincidirá con los diferentes pasos peatonales ubicados en los cruces de Avenida de Madrid con Avenida de Navarra, Unceta/Añoa del Busto, Calanda, Delicias/Don Pedro de Luna, Plaza de Huesca, Arias, Universitas/Rioja, Santa Teresita, Garcilaso de la Vega, Andrés Vicente y Viriato/san Pascual Bailón.

USO DE CÁMARAS CON IA

El sistema exigido por la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana del Ayuntamiento incluye el suministro de balizas leds de color rojo y todos sus accesorios de funcionamiento.

La detección de los vehículos se realizará por un doble sistema: mediante espiras electromagnéticas ubicadas bajo la calzada y a través de cámaras de infrarrojos con sensor térmico ayudadas por Inteligencia Artificial. Además de llevar a cabo la marcha de los sistemas, que además estarán integrados en la plataforma de gestión de tráfico del Centro de Control municipal.

PASOS DE PEATONES INTELIGENTES

Por otra parte, y además de estas balizas luminosas, está en proceso de adjudicación otro contrato mixto de suministro, instalación y puesta en marcha de 10 pasos de peatones inteligentes.

Estos elementos, introducidos asimismo dentro de las propuetas presupuestarias de Vox, tendrán también como objetivo mejorar la seguridad vial en otros tantos puntos de la ciudad, en este caso a través de elementos luminosos que se activarán con la detección de peatones en las proximidades de cruces no semaforizados.

El sistema de funcionamiento será similar al paso instalado el pasado año en el Camino del Pilón de Miralbueno a modo de prueba, aunque el modelo de funcionamiento dependerá de las ofertas presentadas y la adjudicación final.

El presupuesto base de licitación es de 250.000 euros, en una partida que forma parte del acuerdo presupuestario alcanzado con Vox para el año 2025.

Los puntos seleccionados por el Servicio de Movilidad Urbana se reparten en dos lotes. En el Lote 1 se incluyen Mosén Andrés Vicente con Ciudadela; Felisa Galé con Avenida de la Jota (2 pasos peatonales); - Avenida de la Jota con Miguel Asso; Balbino Orensanz con Numancia; Cuarta Avenida con San Eugenio; y Pablo Neruda con Gabriel Celaya.

Por su parte, el Lote 2 abarca los puntos de Prima Angélica con Viridiana (2 pasos); Zafiro con calle de Rocío (2 pasos); Carlos Marx con Isla de Lanzarote (1 paso); y Pablo Neruda con Ana María Suárez López (2 pasos).