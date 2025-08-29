Comienzan en Huesca las obras del aparcamiento disuasorio de la calle Zaragoza con 148 plazas y un diseño sostenible

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, visita el comienzo de las obras del aparcamiento disuasorio de la calle Zaragoza con 148 plazas y un diseño sostenible - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha las obras del nuevo aparcamiento disuasorio gratuito de la calle Zaragoza, ubicado en la intersección con la calle Alcañiz. La actuación contempla la creación de 148 plazas de estacionamiento, que contribuirán a reducir la congestión del tráfico en el entorno urbano cercano.

Este proyecto está en línea con los objetivos de la Componente 1 "Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Entornos Urbanos y Metropolitanos" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos NextGenerationEU.

El nuevo aparcamiento se concibe como una alternativa de estacionamiento fuera del centro urbano, facilitando el acceso a la ciudad sin necesidad de circular por las calles más congestionadas.

Además, forma parte de una estrategia más amplia que contempla la creación de otros dos aparcamientos disuasorios adicionales en la calle Pilar Lorengar, que ya está en funcionamiento, y el paseo Ramón y Cajal.

Aunque el proyecto responde a una necesidad funcional, su diseño ha sido concebido para integrarse de forma armónica con el entorno natural y en continuidad con el parque lineal, aportando un valor añadido tanto estético como medioambiental.

ZONA VERDE

El aparcamiento contará con conexiones peatonales hacia las calles Zaragoza e Irene Izárbez, así como accesos desde el parque lineal, reforzando la accesibilidad y favoreciendo el tránsito peatonal.

Se ha proyectado una zona verde perimetral que actúa como barrera natural y sistema de drenaje urbano sostenible, incorporando vegetación autóctona, adaptada al clima local. En los parterres entre las plazas de aparcamiento y alrededores, se han previsto la plantación de 100 ejemplares de árboles con especies como olmos, olivos, morera sin fruto, fraxinus angustifolia o roble melojo.

Además, los pavimentos drenantes y filtrantes favorecerán la infiltración del agua y evitarán la formación de islas de calor, mientras que los parterres vegetales intercalados entre plazas reforzarán la integración paisajística.

El proyecto reserva un total de 5 plazas accesibles para personas con movilidad reducida, en cumplimiento de la normativa. Estas plazas estarán ubicadas próximas al acceso principal y junto al andador central, garantizando su conexión con itinerarios peatonales accesibles.

Asimismo, se habilitará una zona de aparca-bicis seguros y se instalarán dos puntos de recarga para vehículos eléctricos, cada uno con dos cargadores. Se incluye también la colocación de papeleras, bancos, fuentes, señalización y cartelería, además del vallado sobre el muro perimetral contiguo a la Parroquia.

Con un presupuesto de adjudicación de 891.617,54 euros, IVA incluido, el nuevo aparcamiento disuasorio gratuito constituye una apuesta clara del Ayuntamiento por la movilidad sostenible, la accesibilidad y la mejora de la calidad urbana de Huesca.