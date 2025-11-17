Comienzan las obras de mejora de la eficiencia energética en el centro de salud Las Fuentes Norte

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras para mejorar la eficiencia energética del centro de salud Las Fuentes Norte de Zaragoza acaban de comenzar, tras la firma del acta de inicio el pasado viernes, 14 de noviembre, por parte de la dirección de Obras, Instalaciones y Equipamientos del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) y la empresa adjudicataria.

Se trata de una actuación que se prolongará durante once meses y que está cofinanciada al 40 por ciento con fondos FEDER, en dos anualidades. La intervención consistente en la reducción del consumo energético del edificio gracias a la mejora en la envolvente térmica. Esto repercutirá en una menor demanda energética.

En concreto, se va a mejorar el aislamiento de las fachas y de la cubierta plana y se van a sustituir las carpinterías existentes. Además, se va a actuar en los equipos, distribución y difusión de las instalaciones térmicas, en la instalación eléctrica, las luminarias y se van a instalar paneles fotovoltaicos. Todas estas actuaciones van a permitir un ahorro del consumo anual primario de energía del 93 por ciento.

Esta actuación cuenta con financiación europea a través del Programa FEDER Aragón 2021-2027, dentro de la operación SAN01_CENTROSSALUD, destinada a mejorar la eficiencia energética. La aportación máxima de la Unión Europea ascenderá a 1.205.819,42 euros.

Las obras van a ser realizadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) C.S. FUENTES NORTE RUBIOMORTE - ORBE - INCLIZA, y el coste total del proyecto -obra y dirección facultativa- asciende a 3.014.548,76 euros, que se va a repartir en dos anualidades.