Comienzan las pruebas de la primera oposición conjunta a los cuerpos de Policía Local de 14 municipios aragoneses

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este sábado han comenzado las pruebas selectivas de la primera oposición conjunta que convoca el Gobierno de Aragón para el ingreso en los cuerpos de Policía Local en la comunidad autónoma. La iniciativa permitirá cubrir 27 plazas en 14 municipios de las tres provincias. Un total de 366 personas han sido admitidas para participar en esta oposición, que celebra sus primeras pruebas en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

La convocatoria unificada, prevista en la Ley 8/2013 de Coordinación de Policías Locales, permite a los ayuntamientos disponer de un sistema común, garantista y eficaz para incorporar nuevos agentes a sus plantillas.

El jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil, Jorge Crespo, comenta que "la convocatoria unificada aporta ventajas para los ayuntamientos, porque se racionalizan costes en los procesos selectivos complejos, y también a los propios opositores, porque les facilita el trámite".

Este esfuerzo conjunto supone una herramienta útil para consolidar servicios esenciales en el territorio y combatir la despoblación. La intención del Gobierno de Aragón es repetir la convocatoria de manera anual, y que se puedan incorporar voluntariamente todos los municipios interesados que tengan plazas vacantes.

MUNICIPIOS Y PLAZAS

La actual convocatoria ofrece 27 plazas de Policía Local en 14 municipios de las tres provincias aragonesas. En la de Huesca, están Barbastro (2 plazas), Fraga (2), Sabiñánigo (2), Graus (1) y Sallent de Gállego (1); en la provincia de Teruel, en los ayuntamientos de Alcañiz (1) y Alcorisa (1); y en la de Zaragoza, los de Caspe (4), Calatayud (3), Utebo (3), Gallur (2), Mallén (2), Villanueva de Gállego (2) y Tarazona (1).

La oposición se compone de cuatro pruebas eliminatorias: conocimientos teóricos tipo test, la resolución de un caso práctico, pruebas físicas y evaluación psicotécnica, que puede incluir una entrevista personal. De las cuatro pruebas, esta mañana se celebran las dos primeras.

Las personas que superen la oposición deberán realizar un curso de formación teórico-práctico en la Academia Aragonesa de Policías Locales. Tras superar este curso, serán nombrados funcionarios o funcionarias o de carrera por los respectivos ayuntamientos.