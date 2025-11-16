La Comisión de Agricultura debate sobre seguros agrarios y medidas frente a las enfermedades que afectan a la ganadería

Archivo - El director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, José Manuel Cruz. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación acoge este lunes, a partir de las 15.00 horas, la comparecencia del director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, a petición del consejero del ramo, para informar sobre Seguros Agrarios.

Tras su intervención, los miembros del órgano sectorial debatirán y votarán una proposición no de ley del PSOE sobre la presentación de una iniciativa sobre un plan estratégico del 500 aniversario del nacimiento del primer chocolate del mundo en Aragón "Aragón capital mundial del Chocolate 2026-2034". Se refiere a la propuesta al primer chocolate elaborado en Europa en 1534, en el Monasterio de Piedra (Zaragoza).

Además, se debatirán de forma conjunta y se votarán por separado, una iniciativa del PSOE relativa a ayudas a las explotaciones ganaderas afectadas por la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa, la gripe aviar y la lengua azul; y una de Vox para la protección al sector ganadero ante el aumento de brotes de dermatosis nodular contagiosa.

Una vez concluidos el debate y votación de las iniciativas, la Mesa ampliada se reunirá para establecer las próximas actividades.