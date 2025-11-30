La Comisión de Agricultura debatirá cuatro iniciativas de impulso al Gobierno de Aragón presentadas por PSOE, PP y CHA

Una sesión anterior de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación acogerá mañana, a partir de las 15.00 horas, el debate y votación de una moción de PSOE y tres proposiciones no de ley de PP, PSOE y CHA.

En primera instancia, desde el PSOE presentarán una moción relativa a la propuesta de modelo de PAC que cree el Gobierno de Aragón que interesa para defender los intereses del sector agroalimentario en el próximo periodo de la PAC.

Seguidamente, se debatirá y votará una proposición no de ley presentada por el PP sobre "instar a la Comisión Europea a revisar y modificar la catalogación de la dermatosis nodular contagiosa, pasando de considerar a ésta como de Categoría A a Categoría C o D, hecho que permitiría una respuesta más ágil y eficaz, instando a que se incluya además la financiación comunitaria para campañas de vacunación y compensación".

Por su parte, desde el PSOE propondrán un texto de impulso para "instar al Gobierno de Aragón a retomar inmediatamente la modernización de explotaciones agrarias en el marco de la lucha contra el Sharka para la transformación de hectáreas del municipio de Mazaleón de secano en regadío y dotar del presupuesto necesario".

Por último, CHA defenderá una iniciativa con el objetivo de "diseñar y poner en marcha un Programa Integral de Recuperación y Conservación de las cabañeras aragonesas".