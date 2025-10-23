La compraventa de viviendas en Aragón sube un 8,6% en agosto, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Una vivienda en venta. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Aragón ha crecido un 8,6% en agosto respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 3,37% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 1.232 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Aragón, 1.118 se realizaron sobre viviendas libres y 114 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 227 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.005 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 2.060 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.232 compraventas, 433 fueron herencias, 46 donaciones y 0 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Aragón 3.790 fincas urbanas a través de 2.385 compraventas, 730 herencias, 62 donaciones, 0 permutas y 613 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.950 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 961 herencias, 602 compraventas, 44 donaciones, 7 permutas y 336 operaciones de otro tipo.

CCAA

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,67% seguida de Castilla y León, un 11,31% más, y Aragón (+8,64%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia con caídas del 23,2%, 15,24% y del 8,18%, respectivamente

DATOS NACIONALES

---------------------

