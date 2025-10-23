La firma de hipotecas en Aragón aumenta un 39,8% en agosto, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Aragón ha aumentado un 39,8% en agosto respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 7,51% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 923 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Aragón se prestaron 124,56 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 66,79% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 36,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.238 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 178,8 millones de euros. De ellas, 34 fueron sobre fincas rústicas y 1.204 sobre urbanas.

De las 1.204 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Aragón, 923 fueron sobre viviendas; 2 en solares y 279 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 12 y en 21 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 160 hipotecas con cambios en sus condiciones, 127 fueron por novación.

Por el contrario, se cancelaron 810 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 626 correspondieron a viviendas, 32 a fincas rústicas, 147 a urbanas y 5 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+63,84%), Baleares (+41,75%) y Aragón (+39,85%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Asturias seguida de Extremadura y Madrid con caídas del 15,58%, 12,52% y 8,62%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+99,15%), Aragón (+66,79%) y La Rioja (+62,95%) marcando los mejores registros, salvo en Asturias, en donde se redujo un 3,47%.

