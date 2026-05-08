La Comunidad Autónoma de Aragón inicia el despliegue de una red con más de 50 puntos de atención al contribuyente

Oficina delegada del Gobierno de Aragón en Calatayud. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha iniciado el despliegue del nuevo sistema de atención al contribuyente, que permite prestar servicio al ciudadano en más de 50 puntos de atención distribuidos por todo el territorio. El cambio no supone la desaparición del servicio, sino su reorganización dentro de la propia Administración autonómica, manteniendo la atención presencial y reforzando su implantación territorial.

Ya está en marcha la implantación de este servicio que incluye la gestión y tramitación de impuestos como Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De hecho, se presta ya en las ocho Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón ubicadas en Jaca, Alcañiz, Fraga, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Calamocha, Barbastro y Calatayud, localidad donde se han presentado con éxito las primeras autoliquidaciones.

Esta atención al contribuyente continuará extendiéndose al conjunto de la red de Oficinas Comarcales Agrarias y Alimentarias (OCAs) durante las próximas semanas, dentro del periodo transitorio que finaliza el próximo 30 de junio.

El nuevo modelo reorganiza la atención tributaria para hacerla más accesible, eficiente e integrada en la red pública de la Comunidad Autónoma, adaptándose además a la evolución del sistema tributario, en el que actualmente dos de cada tres trámites ya se realizan por vía telemática. En este sentido, Aragón es la primera comunidad autónoma que permite presentar autoliquidaciones tributarias a través de un puesto de registro.

DESPLIEGUE PROGRESIVO

Frente a los 25 puntos en los que operaban las Oficinas Liquidadoras, el nuevo sistema permitirá prestar atención en más de 50 puntos a través de oficinas delegadas y oficinas comarcales como parte de un despliegue progresivo que se extenderá posteriormente a otras oficinas de la Administración.P

Por provincias, Zaragoza pasa de 10 a 20 puntos de atención; Huesca, de 8 a 15; y Teruel, de 7 a 16. Además, el nuevo sistema incorpora municipios que hasta ahora no formaban parte de esta red de atención, reforzando de forma clara la presencia territorial en las tres provincias aragonesas.

En la provincia de Huesca se suman Ayerbe, Binéfar, Castejón de Sos, Grañén, Graus, Huesca y Monzón; en la provincia de Teruel, Alcorisa, Alfambra, Andorra, Cantavieja, Cella, Mas de las Matas, Monreal del Campo, Montalbán, Muniesa, Teruel y Valderrobres; y en la de Zaragoza, Alagón, Ariza, Bujaraloz, Cariñena, Épila, Illueca, Quinto, Sádaba, Sos del Rey Católico, Tauste, Zaragoza y Zuera.

La no renovación del convenio responde a una decisión tomada ya djurante la legislatura 2019-2023, aunque se desarrolló en la siguiente y cristaliza en la actual, dentro de un proceso progresivo de adaptación del sistema. Para garantizar una transición ordenada y sin impacto para los ciudadanos, el Gobierno de Aragón mantuvo el convenio en vigor durante dos años adicionales y, finalmente, estableció un periodo transitorio de seis meses, hasta el próximo 30 de junio, de forma que el cambio se realice de manera gradual.

Con este modelo, el Ejecutivo autonómico refuerza la capacidad de la Administración para prestar directamente el servicio tributario, ampliando los puntos de atención presencial, mejorando la implantación territorial y manteniendo la atención al contribuyente en todo Aragón.